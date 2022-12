Samsung Galaxy S23: 1. Februar 2023 soll als Launch-Termin feststehen

Samsung beabsichtigt die neuen Top-Smartphones der Galaxy S23-Serie Anfang Februar vorzustellen. So viel war schon bekannt, doch gab es noch kein konkretes Datum. Jetzt ändert sich dies, denn es steht praktisch ein genauer Launch-Termin für das Galaxy S23 fest.

Live-Launch in San Francisco am 1. Februar 2023 erwartet

OnLeaks / Smartprix

Wie der chinesische Twitter-Leaker mit dem Nutzernamen UniverseIce gestern verkündete, soll der 1. Februar 2023 als Termin für die offizielle Präsentation der neuen High-End-Smartphones von Samsung feststehen. Unsere Quellen haben einen Termin Anfang Februar mittlerweile ebenfalls bestätigt, wobei auch zu hören ist, dass es der 2. Februar 2023 werden könnte.Angeblich wird der Launch des Galaxy S23 und seiner teureren Schwestermodelle in San Francisco an der US-amerikanischen Westküste stattfinden, wodurch sich bekanntermaßen eine Zeitverschiebung um neun Stunden gegenüber Deutschland ergibt. Gegenüber Samsungs Heimatland Südkorea ist die Zeitverschiebung mit 17 Stunden noch größer, weshalb örtliche Quellen wahrscheinlich deshalb vom 2. Februar als Termin für die Vorstellung der S23-Serie sprechen.Denkbar wäre also, dass das Galaxy S23 in San Francisco um 10 Uhr morgens präsentiert wird, sodass wir es hierzulande wohl gegen 19 Uhr zu sehen bekommen. Eine Vorstellung am 1. bzw. 2. Februar würde sich auch mit der bei Samsung üblichen Praxis decken, die Geräte ziemlich genau zwei Wochen später dann im Handel verfügbar zu machen. Laut Händlerquellen ist die Verfügbarkeit für den 15. Februar 2023 angesetzt.Mit der Galaxy S23-Serie will Samsung nach aktuellem Kenntnisstand nur Veränderungen in einem begrenzten Ausmaß vornehmen. Geplant sind geringe Optimierungen bei den Displays, leicht überarbeitete Designs und vergleichsweise geringfügige Anpassungen bei den Kameras. Die wichtigste Neuerung ist wohl der Einsatz des neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, der die Leistung der Geräte um bis zu 40 Prozent steigern wird.