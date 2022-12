Das Beste zum Fest: Samsung Galaxy S22 5G günstig bei Media Markt

Wer zu Weihnachten auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, für den haben Samsung und Media Markt genau das richtige. Für kurze Zeit könnt ihr euch das beliebte Galaxy S22 5G in allen Farben zum stark reduzierten Preis sichern. Wir haben alle Details zum Deal.

Das Premium-Modell zu Weihnachten besonders attraktiv

"Ein Smartphone für einen epischen Tag"

Das Galaxy S22 5G für nur noch 669 Euro

Samsungs Top-Smartphones des Jahres 2022 sind pünktlich zu Weihnachten zum Spitzenpreis im Online-Shop von Media Markt erhältlich. Bis zum 27. Dezember wird das beliebte Galaxy S22 5G in allen Farben für nur noch 669 Euro verkauft. Mit dabei ist auch das jüngste Modell in der Farbvariante Bora Purple. Wer jetzt bestellt, erhält den Androiden mit Sicherheit noch vor den Feiertagen. So kann man Freunde, Familie oder sich selbst mit dem besten Android-Mobiltelefon beschenken.Samsungs Galaxy S22 5G besticht nicht nur mit einem stylishen Design, auch die inneren Werte überzeugen. Ein Octa-Core-Chip (Exynos 2200) mit bis zu 2,8 GHz wappnet euch mit seiner starken Performance für Apps, Games und Android-Updates der nächsten Jahre. Das hochauflösende OLED-Display mit 6,1-Zoll-Diagonale, bis zu 120 Hz und 1350 Nits sorgt im gleichen Atemzug für eine farbenfrohe und brillante Darstellung ebendieser. Kombiniert mit 8 GB Arbeits- und schnellem 128 GB Flash-Speicher stehen die Zeichen auf Zukunftssicherheit. Doch das ist natürlich noch nicht alles.Mit seiner Triple-Kamera samt Ultra-Weitwinkel, Teleobjektiv und bis zu 50 Megapixeln punktet das Galaxy S22 5G auf ganzer Linie. Und das nicht nur bei perfekter Ausleuchtung, sondern sogar bei Nacht. Die "Nightography" wurde von Samsung stark optimiert, sodass auch in dunklen Gefilden epische Porträts, Selfies und geschmeidige Videoaufnahmen samt Super-HDR gelingen. Das Grandiose dabei: Der Akku des Smartphones lernt mit und hält euch im Alltag über Wasser, ohne dass ihr ans Aufladen denken müsst. Und wenn doch, dann natürlich schnell und kabellos.