Samsung präsentiert das Galaxy S22(+) mit Netflix und Bridgerton

Samsung hat sich für die Enthüllung des Galaxy S22 etwas Besonderes einfallen lassen und zeigt in diesem Video, wie das neue Smartphone vor 209 Jahren am königlichen Hof vorgestellt worden wäre. Zwar hat die britische Königin offenbar keine Ahnung davon, was es mit dem ungewöhnlichen Gerät genau auf sich hat, dennoch zeigt sie sich nach der richtigen Präsentation durchaus überzeugt. Das fertige Produkt wird sie aber wohl leider trotzdem niemals in den Händen halten dürfen.Samsung hat für den Werbespot mit Netflix und Shondaland, der Produktionsfirma hinter der Historienserie Bridgerton, zusammengearbeitet.