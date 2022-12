Direct Access-Verbindungsprobleme unter Windows 10 und 11 behoben

Microsoft hatte nach dem Patch-Day November diverse Probleme für Windows 10 und 11 bestätigt. Dabei konnte es unter Umständen sein, dass Direct Access Verbindungen nicht wiederherstellen konnte - das soll jetzt komplett behoben worden sein.

Windows 11

Windows 10

Windows Server 2022

Direct Access Verbindungen Dieses Problem wurde in Updates behoben, die am 13. Dezember 2022 (KB5021233) und später veröffentlicht wurden. Wir empfehlen Ihnen, das neueste Sicherheitsupdate für Ihr Gerät zu installieren. Es enthält wichtige Verbesserungen und Problemlösungen, darunter auch dieses Problem. Wenn Sie ein Update installieren, das am 13. Dezember 2022 (KB5021233) oder später veröffentlicht wurde, müssen Sie zur Behebung dieses Problems weder ein KIR (Known Issue Rollback) noch eine spezielle Gruppenrichtlinie verwenden.



Wenn Sie ein Update verwenden, das vor dem 13. Dezember 2022 veröffentlicht wurde, und dieses Problem auftritt, können Sie es beheben, indem Sie die unten aufgeführte spezielle Gruppenrichtlinie installieren und konfigurieren. Die spezielle Gruppenrichtlinie finden Sie unter Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen.



Informationen zur Bereitstellung und Konfiguration dieser speziellen Gruppenrichtlinie finden Sie unter "So verwenden Sie Gruppenrichtlinien zur Bereitstellung eines Rollbacks für bekannte Probleme".

Anleitungen, Tipps & Tricks im FAQ-Bereich

Microsoft hat nach eigenen Angaben die jüngsten Direct-Access-Verbindungsprobleme unter Windows 11 22H2, Windows 10 22H2 und anderen älteren Windows-Versionen behoben. Nutzer müssen daher nicht mehr selbst tätig werden, wenn der jüngste Patch installiert wurde. Die Probleme begannen mit KB5019509 unter Windows 11 und KB5018482 unter Windows 10.Nach der Installation von KB5018482 oder späteren Updates hatten Nutzer gemeldet, dass sie Probleme bei der Verbindung zu Direct Access bekamen, sobald sie die Netzwerkverbindung vorübergehend verloren oder zwischen Wi-Fi-Netzwerken oder Zugangspunkte gewechselt haben. Um die Probleme zu entschärfen, stellte Microsoft ein sogenanntes Know Issue Rollback (KIR-Update ) bereit. Wer das noch nicht erhalten hat, bekommt die Fehlerbehebungen auch mit dem Dezember-Patch. Korrigiert hat das Windows-Team dazu auch weitere Informationen zu Versionen, die das Problem aufwiesen.Microsoft hat dazu jetzt auch die Informationen im Windows Health Release Dashboard aktualisiert. Im Fall von Windows 10 22H2 heißt es da: