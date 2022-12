Mehr Energie raus als rein: Forscher sollen Kernfusion gemeistert haben

Es scheint, als wären Forscher in den USA bei ihrer Arbeit an funktionierender Kernfusion einen entscheidenden Schritt weitergekommen: Sie sollen erstmals ein Experiment durchgeführt haben, bei dem mehr Energie herauskam als man hineinsteckte.

Offizielle Erklärung morgen

Entsprechende Meldungen gab es seitens verschiedener Fusions-Projekte durchaus schon einmal, allerdings stellten sich diese dann in der Regel als entweder falsch oder zumindest ziemlich überzogen hinaus. Das dürfte auch ein Grund sein, warum man seitens des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) recht vorsichtig ist, die jüngsten Ergebnisse zu verkünden. Allerdings rumort es hinter den Kulissen gewaltig, wie unter anderem ein CNet-Beitrag zeigt.Das Forschungs-Team des LLNL hatte bereits im Jahr 2021 für Aufsehen gesorgt, als man eine erfolgreiche Trägheitsfusion schaffte. Dabei wird eine kleine Probe aus Wasserstoff-Isotopen mit einer ganzen Reihe großer Laser beschossen. Diese erzeugen ein Plasma und es kam in diesem tatsächlich zur Fusion zu Helium, wobei eine enorme Menge Energie freigesetzt wurde. Allerdings hielt dies nur einen winzigen Sekundenbruchteil lang an, so dass am Ende doch noch wesentlich weniger herauskam, als man hineinsteckte.Das soll nun aber anders sein. Demnach sollen die Forscher 2,1 Megajule Energie in den Durchlauf eins Versuchs gesteckt haben und am Ende holte man 2,5 Megajoule aus dem System heraus. Man hätte es so also mit einem Nettoüberschuss von 120 Prozent zu tun. Wenn sich dies auch nach unabhängiger Prüfung bestätigt, wäre dies tatsächlich ein gigantischer Schritt voran in der Fusionsforschung. Eine offizielle Erklärung seitens der Forschungseinrichtung wird für morgen erwartet.Die inoffizielle Meldung zu dem Erfolg dreht aber bereits ihre Kreise in der Wissenschafts-Community. Das ist auch wenig verwunderlich, denn unter Verschluss halten lässt sich ein solcher Durchbruch kaum - immerhin sind zahlreiche Wissenschaftler an einem solchen Experiment beteiligt und diese sind jeweils international gut vernetzt, so dass wichtige Nachrichten schnell um die Welt gehen.Aber auch wenn man am LLNL nachweisbar den großen Erfolg geschafft hat, ist die Menschheit noch weit davon entfernt, die Kernfusion als neue Energiequelle für den Alltag zu erschließen. Denn es müssen dann auf Basis der experimentellen Verfahren Systeme entwickelt werden, in denen die entsprechenden Vorgänge dauerhaft und kontrolliert ablaufen können. Weiterhin benötigt es der Technologien zur Umwandlung der erzeugten Energie in Strom. Bis tatsächlich irgendwann ein Fusions-Kraftwerk am öffentlichen Netz hängt, werden so noch viele Jahre vergehen, so dass die Technologie für die aktuelle Energiewende auf jeden Fall zu spät kommen wird.