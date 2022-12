Schreibtisch war gestern: Cooler Master bietet kuriose PC-Kapsel Orb X

Immer wieder versuchen sich Hersteller an Alternativen zum klassischen Schreibtisch. Cooler Master will mit Orb X jetzt eine "immersive" Kapsel bieten, die die Idee der schnöden PC-Nutzung deutlich weiterdenken soll. Das Ergebnis: ziemlich klobig, mit RGB-Beleuchtung.

Bei Cooler Master wird die coole Kapsel auch für echte Arbeit beworben

Cooler Master stellt kuriose PC-Kapsel Orb X vor

Einiges eingebaut

Ja, Cooler Master ist sicher nicht das erste Unternehmen, das sich an dieser Idee versucht - wir hatten in den letzten Jahren immer wieder über mehr oder weniger kuriose Sitz-Konstruktionen berichtet. Während sich bisherige Versuche aber meist klar an Enthusiasten aus dem Gaming-Bereich gerichtet hatten, will Cooler Master Orb X als "vollständig immersive, halb geschlossene Mehrzweckstation für Gamer und Profis" verstanden wissen.Und so ist es im Werbematerial auch der gehetzte Geschäftsmann, der in seinem schön beleuchteten und gut gepolsterten Refugium das nächste Meeting absolviert - die Werbebilder zeigen die Kapsel als Rückzugsort in einem Großraumbüro. Natürlich darf es sich nach Vorstellung des Konzerns dann aber auch die engagierte Gamerin in dem Konstrukt bequem machen. Viel Platz und Hilfe beim Aufbau braucht man in beiden Fällen: Die Konstruktion kommt auf eine Länge und Breite von 1,80 Meter, eine Höhe von über 2 Metern und ein Gewicht von 343 Kilogramm.Im Vergleich mit anderen Angeboten dieser Art setzt Cooler Master beim Orb X auf ein sehr abgerundetes Design. Der eingebaute Relax-Sessel ist aus "echtem Leder" gefertigt und kommt mit verstellbarer Kopfstütze, Lendenwirbelstütze und Beinauflage sowie motorisierter Lehne. Einmal Platz genommen, wird das ebenfalls motorisierte Dach mit dem Monitorarm in Position gefahren. Hier ist die Anbringung von bis zu drei 27 Zoll-Monitoren vorgesehen.Das Soundsystem soll dank 2 Vollbereichs-Lautsprechern, 2 Hochtönern und einem Subwoofer ein "realistisches Klangbild" erzeugen und kann dann auch gleich den Input für das umfassende Beleuchtungssystem liefern. Das bietet ansonsten acht verschiedene Grund-Modi. Am schwenkbaren Tisch sind jeweils zwei USB-A und USB-C-Anschlüsse verbaut, außerdem ist eine drahtlose Ladefläche in die Arbeitsfläche integriert.Noch liefert Cooler Master auf der Produktseite des Orb X keine Angaben zu einem Preis oder der Verfügbarkeit, Interessierte können sich aktuell für eine Warteliste registrieren. Vergleichbare Produkte, wie der Acer Predator Thronos , der in Deutschland für 18.000 Euro angeboten wird, geben aber wohl einen Hinweis, in welchem Bereich sich aller Voraussicht nach auch der Cooler Master Orb X bewegen wird.