Victus 2: Dieses neue Gorilla Glass wird bald Highend-Phones schützen

Eine Ankündigung, die bei vielen kommenden Geräten für ein echtes Upgrade in Sachen Robustheit sorgen wird. Corning hat sein neues Glas vorgestellt: Gorilla Glass Victus 2. Das verspricht bei allen Handy-Unfällen deutlich besseren Schutz vor Kratzern und Bruch.

Die Victus-Klasse bekommt ein neues Spitzenprodukt

2 Meter auf Asphalt

Glas ist bei vielen High-End-Geräten das Hauptmaterial auf der Außenseite - vor allem bei Smartphones. Zum Glück hat sich das oft brüchige Material mit der Evolution des Marktes sehr deutlich weiterentwickelt. Waren Stürze früher noch oft fast nicht ohne Schäden zu überstehen, sorgt modernes Glas hier für deutlich mehr Schutz. Zwei Jahre nachdem Corning das Victus-Glas vorgestellt hatte, folgt jetzt die Ankündigung des Nachfolgers Gorilla Glass Victus 2 hat natürlich genau eine Aufgabe zu erfüllen: Mehr aushalten als die Vorgänger. Die Entwickler führen hier an, dass ihr Produkt zusätzlich wegen immer schwererer Geräte an Robustheit gewinnen muss, um Stürze aus derselben Höhe zu überstehen - Smartphones sind im Durchschnitt 15 Prozent schwerer und 10 Prozent größer als noch vor vier Jahren.In Labortest soll Victus 2 Stürze von bis zu einem Meter auf einer Oberfläche, "die Beton nachempfunden ist" ohne Schäden überstehen - man betont, dass man die Konkurrenz damit um fast einen halben Meter schlagen könne, ohne konkrete Produkte zu benennen. Außerdem: "Victus 2 überlebte Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe auf eine Asphalt-ähnliche Oberfläche und war bis zu viermal kratzfester als vergleichbare Aluminosilikate", so Corning.Aktuell nennt das Unternehmen noch keine Produkte, bei denen das neue Glas zum Einsatz kommt. Sicher ist natürlich, dass iPhones Victus 2 oder ein ähnliches Produkt nutzen werden, Apple hat in den letzten Jahren 250 Millionen in Corning investiert. Allerdings wird das Glas des Unternehmens auch noch von 45 weiteren große Marken eingesetzt und deshalb bald in vielen High-End-Produkten auftauchen.