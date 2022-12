Meteorit aus Somalia gibt zwei bisher unbekannte Minerale preis

Im südlichen Somalia kennt die Landbevölkerung bereits seit Generationen einen Stein, der erst vor zwei Jahren von Forschern als Meteorit identifiziert werden konnte. In diesem hat man nun zwei neue Mineralien entdeckt, die auf der Erde bisher nie gefunden wurden.

Einblick in alte Zeiten

Die Wissenschaftler benannten die Mineralien Elaliit nach dem Meteoriten und Elkinstantonit nach Lindy Elkins-Tanton, der Direktorin der Arizona State University Interplanetary Initiative und Leiterin der bevorstehenden Psyche-Mission der NASA. In deren Rahmen wird eine Sonde zum mineralienreichen Asteroiden Psyche geschickt, die das Gestein des Objektes analysieren soll."Jedes Mal, wenn man ein neues Mineral findet, bedeutet das, dass die tatsächlichen geologischen Bedingungen, die Chemie des Gesteins, anders waren als alles, was man bisher kannte", erklärt Chris Herd, Professor am Department of Earth and Atmospheric Sciences an der University von Alberta. "Das macht die Sache so spannend: In diesem speziellen Meteoriten gibt es zwei nun offiziell beschriebene Mineralien, die für die Wissenschaft neu sind."Die Forscher klassifizierten den El Ali-Stein als einen Eisen-IAB-Komplex-Meteoriten. Bei der Untersuchung eines Bruchstückes fielen den Wissenschaftlern Details der neuen Mineralien auf. Durch den Vergleich der Minerale mit Versionen, die zuvor in einem Labor synthetisiert worden waren, konnte man sie schnell als neu in der Natur vorkommend identifizieren.Die Analyse der Mineralien erlaubt über die Rückschlüsse auf ihre Entstehung letztlich Einblicke, wie unser Sonnensystem in einem sehr frühen Stadium ausgesehen hat. Denn die Asteroiden fügten sich in der Regel in der ersten Zeit vor mehreren Milliarden Jahren zusammen und wurden seitdem unverändert konserviert. Weitergehende Forschungen an dem Meteoriten werden allerdings schwieriger als bisher, denn aktuell nutzte man Proben aus der Zeit seiner ersten Erkundung. Inzwischen wurde der rund 15 Tonnen schwere Stein nach China verschifft und dort verkauft.