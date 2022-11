"Spirituelles Opium": China erklärt Spiele-Sucht der Jugend für "gelöst"

China hat exzessivem Gaming schon vor einer Weile den Kampf angesagt, seither müssen vor allem jugendliche Spieler mit diversen Einschränkungen bei ihrem Hobby leben. Das bevölkerungsreichste Land der Erde hat das Problem nun offiziell in den Griff bekommen.

75 Prozent befolgen die Regeln

In China sind Games, wie in den meisten Ländern, die auf einem hohen technologischen Level sind, überaus populär. Doch die kommunistische Staatsführung hält nicht viel vom Hobby von vielen Millionen ihrer Bürger, vor allem dann, wenn diese minderjährig sind. Das ist auch der Grund, warum man zahlreiche Maßnahmen umgesetzt hat: Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen seit einer Weile nur noch drei Stunden pro Woche spielen, das ist auch nur an drei Tagen der Woche erlaubt, genauer gesagt am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils von 20 bis 21 Uhr.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat China nun bekannt gegeben, dass die Maßnahmen Früchte getragen haben. Das China Game Industry Group Committee schreibt in einem Bericht, dass man das einst als "spirituelles Opium" bezeichnete Problem in den Griff bekommen habe.Demnach konnte man mit den Einschränkungen "bemerkenswerte Ergebnisse" erzielen, schreiben die chinesischen Regulierungsbehörden. Demnach befolgen mehr als 75 Prozent aller unter 18-Jährigen die Vorschriften.Dieses Fazit dürfte ein Stück weit politisch motiviert sein. Denn chinesische Gaming-Unternehmen können sich nun mehr oder weniger sicher sein, dass keine weiteren Einschränkungen geplant sind. Die Gaming-Regulierer des Landes klopfen sich auf die Schulter und die Publisher können wieder gewohnt arbeiten, ohne neue Maßnahmen fürchten zu müssen.Die "bemerkenswerten Ergebnisse" sind übrigens weniger erstaunlich, wenn man sie sich im Umkehrschluss ansieht. Denn 25 Prozent halten sich nicht an die Drei-Stunden-Regel und das ist in einem Land mit rund 1,4 Milliarden Menschen sicherlich eine ganze Menge.