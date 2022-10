Microsoft Surface Duo (2) bekommt Android 12L: Das Warten ist vorbei

Microsoft hat heute mit der Verteilung des Updates auf Android 12L für das Surface Duo und das Surface Duo 2 begonnen. Die Redmonder passen die Oberfläche des Google-Betriebssystems für ihr Klapp-Smartphones wie erwartet an, sodass sich die Optik an Windows 11 anlehnt.

Nicht nur optische Veränderungen

Microsoft

Wie Microsoft heute in einem Blog-Eintrag mitteilte, beginnt ab sofort die Auslieferung von Android 12L für das Surface Duo der ersten und zweiten Generation. Beide Modelle sollen damit eine "engere Verbindung" zwischen den Windows 11-PCs der Nutzer und dem Smartphone erhalten. Dazu wird die Oberfläche von Android 12L so angepasst, dass einige Elemente des Designs von Windows 11 Einzug halten.Microsoft übernimmt die gleiche Ikonografie, die auch in Windows 11 verwendet wird, sodass man mit bekannten Symbolen, Farben und Bedienelementen arbeitet. Zusammen mit der Theme-Engine von Android 12L wird die Optik so dynamisch eingefärbt und kann ganz nach Belieben des Nutzers angepasst werden, wobei die Farbveränderungen systemweit greifen.Mit Android 12L führt Microsoft außerdem das von Windows bekannte Stylus-Menü ein, welches sich über das Drücken der Taste am Surface Pen aktivieren lässt und dann einen schnellen Zugriff auf die vom Anwender meist genutzten Apps mit Stifteingabe ermöglicht. Die Redmonder haben obendrein ein neues Foto-Widget von OneDrive eingeführt.Auch sonst gibt es eine Reihe nützlicher Neuerungen. Ein Beispiel ist eine Funktion, bei der man eine eingegangene Benachrichtigung antippen und dann das Symbol auf einen der beiden Bildschirme des Surface Duo oder Surface Duo 2 ziehen kann. Im Anschluss öffnet sich dann der Inhalt der jeweiligen Benachrichtigung in der App auf dem ausgewählten Bildschirm. Microsoft fördert und erleichtert so das Multitasking auf dem Dualscreen-Hybridgerät.Außerdem gibt es Verbesserungen bei der Bildqualität der Kamera, die nun eine deutlich besserer Performance liefern soll. Die Animationen der Oberfläche wurden ebenfalls optimiert, wodurch die Bedienung jetzt einen erheblich flüssigeren Eindruck machen dürfte. Insgesamt hat sich die lange Wartezeit auf das Android 12L Update für das Surface Duo also offensichtlich mehr als gelohnt.Die meisten Nutzer dürften das Upgrade auf Android 12L auf ihrem Surface Duo bereits automatisch angeboten bekommen. Ist dies nicht der Fall, kann das Update auch direkt von den Servern von Microsoft heruntergeladen und mithilfe der Anleitung des Unternehmens per Sideload auf den Geräten installiert werden.