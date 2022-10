Tencent möchte westliche Gaming-Konzerne vollständig übernehmen

Ein Kurswechsel des chinesischen Unternehmens Tencent könnte dazu führen, dass der Konzern weite Teile der Gaming-Branche übernimmt. Während sich Tencent bislang auf den Markt im Heimatland konzentriert hat, wird der internationale Markt nun stärker berücksichtigt.

Unternehmen nimmt Metaverse-Konzerne ins Visier

Tencent wurde 1998 gegründet und ist heute das größte Internet-Unternehmen in der Volksrepublik China. Schon in der Vergangenheit hat der Konzern versucht, sich Anteile an westlichen Gaming-Unternehmen zu sichern. So ist Tencent zu nicht gerade unerheblichen Anteilen an Epic Games, Ubisoft, Discord und der Roblox Corporation beteiligt. Die Entwickler Funcom, Riot Games und Digital Extremes wurden bereits vollständig übernommen. An den meisten Unternehmen besitzt Tencent jedoch noch weniger als 50 Prozent der Aktien.Einem Bericht von Reuters zufolge könnte sich das in nächster Zeit ändern. Tencent plant eine Kurskorrektur und sieht das Wachstumspotenzial im Heimatland als weitestgehend ausgeschöpft an. Während der Konzern auf dem internationalen Markt bisher überwiegend als passiver Investor gehandelt hat, möchte das Unternehmen jetzt mehr Kontrolle übernehmen. Aus diesem Grund möchte Tencent demnächst vor allem Mehrheitsanteile aufkaufen oder einen größeren Teil der Entwickler und Publisher komplett schlucken.Dabei möchte sich Tencent nicht mehr ausschließlich auf den Kern des Gaming-Marktes fokussieren. Zukünftig möchte sich der chinesische Konzern auch mit Firmen, die an Metaverse-Produkten arbeiten, beschäftigen. Mittelfristig könnte Tencent mehr als die Hälfte seiner Gaming-Einnahmen außerhalb von China erwirtschaften. Momentan werden etwa 25 Prozent der entsprechenden Einnahmen aus dem Ausland bezogen.