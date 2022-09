Prototyp oder Nachbau? Tesla Cybertruck in Berlin gesichtet

In dieser Woche ist ein Video aufgetaucht, dass einen Tesla Cybertruck auf einem Autohänger zeigt. Das besondere dabei: Das Fahrzeug wurde in Berlin gesichtet - jetzt ist die Frage, ob es sich um einen "echten" Cybertruck handelt, oder ob jemand mit eine Replika gebaut hat.

Warten auf den Cybertruck

Tesla

Gibt es in Berlin einen Prototyp von Teslas Cybertruck oder hat da nur jemand einen gut gemachten Nachbau an den Straßenrand in Spandau gestellt? Mit dieser Frage beschäftigt sich unter anderem das Insider-Magazin Teslamag "Die örtliche Nähe zur Tesla-Fabrik südöstlich von Berlin und die zeitliche Nähe zum Besuch von Musk dort sind dennoch auffällig. Denkbar wäre, dass der Prototyp verdeckt oder unbeobachtet in die Gigafactory geschafft wurde", so heißt es im Teslamag. Analysiert wird dabei ein kurzes Video, dass der zufällige Beobachter Felix Mittelbach von dem Cybertruck gedreht hat.Tesla-Gründer Elon Musk war in der Woche kurz zu einer Stippvisite in Berlin und hat bei diesem Aufenthalt natürlich auch wieder die Gigafactory besucht. Bei Twitter hatte er das in seiner üblichen Manier bestätigt. Dass er einen Cybertruck mit im Gepäck hatte, verriet er allerdings nicht. Dabei wäre das ebenso typisch für seine Tweets gewesen.Die Arbeiten an dem bei vielen mit Spannung erwarteten Cybertruck liegen dabei weit hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Gerüchten zufolge soll es derzeit noch immer nur zwei funktionierende Prototypen geben, mit denen fleißig weiter entwickelt wird. Eigentlich hatte Tesla bei der Vorstellung des ungewöhnlichen E-Trucks im Jahr 2019 anvisiert, das Fahrzeug schon ab dem Jahr 2021 zu produzieren. Doch von dem Start der Fertigung soll der Konzern noch immer weit entfernt sein.Erst im Juli hatte es neue Informationen dazu gegeben. Es hieß, derzeit seit der Produktionsstart frühestens für Anfang 2023 geplant, die ersten Fahrzeuge könnten dann ab Mitte des Jahres verfügbar sein.