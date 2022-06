Amazon Prime Video: Das sind die neuen Filme & Serien im Juli 2022

Im Gegensatz zur Film- und Serienflut der Konkurrenten kündigt Amazon Prime Video nur 29 Neustarts für den Juli an. Die Highlights: Neue Folgen von The Flight Attendant und Doom Patrol sowie die Premieren von Paper Girls und The Terminal List. Unser Überblick zeigt euch al­le Termine.

The Terminal List: Trailer zur neuen Amazon-Serie mit Chris Pratt

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im Juli 2022

Doom Patrol - Staffel 3 ab 1. Juli

The Terminal List - Staffel 1 ab 1. Juli

Warriors On The Field - Staffel 1 ab 8. Juli

Damaged Goods - Staffel 1 ab 11. Juli

One Mic Stand - Staffel 1 ab 15. Juli

The Flight Attendant - Staffel 2 ab 29. Juli

Paper Girls - Staffel 1 ab 29. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme im Juli 2022

Godzilla: King Of The Monsters ab 3. Juli

Takeover ab 3. Juli

Bergman Island ab 4. Juli

Hangover ab 4. Juli

Hangover 2 ab 4. Juli

Hangover 3 ab 4. Juli

Warriors On The Field ab 8. Juli

Evil Next Door ab 10. Juli

Krass Klassenfahrt ab 11. Juli

Mona Lisa and the Blood Moon ab 11. Juli

Boiler Room ab 13. Juli

Don´t Make Me Go ab 15. Juli

Sweethearts ab 15. Juli

Escape From Mogadishu ab 18. Juli

Project Gemini ab 18. Juli

An Impossible Project ab 20. Juli

Vanguard ab 22. Juli

Der Goldene Handschuh ab 22. Juli

Anything's Possible ab 22. Juli

The Last Full Measure ab 24. Juli

After The Sunset ab 29. Juli

Killing Gunther ab 30. Juli

Nach dem Erfolg von Last One Laughing (LOL) startet Amazon im Juli mit der neuen Comedy Show One Mic Stand. Hierbei treffen fünf "gefeierte deutsche Comedians" auf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung, die ihren ersten Comedy-Auftritt bestreiten sollen. Für die Moderation wurde Tedros "Teddy" Teclebrhan engagiert. Darüber hinaus steht das Prime Video-Original The Terminal List im Mittelpunkt, eine neue Action-Serie mit Chris Pratt als Navy Seal James Reece.Stranger Things-Vibes versprüht ab Ende Juli zudem das Amazon-Original Paper Girls über vier junge Freundinnen, die 1988 in den Kampf zwischen verfeindeten Zeitreisenden geraten. Außerdem startet ab 29. Juli die zweite Staffel von The Flight Attendant mit Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco und die dritte Staffel von Doom Patrol steht ebenfalls in den Startlöchern. Zu den zeitexklusiven Lizenztiteln gehören im Juli hingegen Streifen wie Killing Gunther, die Hangover-Trilogie, Godzilla 2 und Boiler Room (dt. Risiko).