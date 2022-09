Surface Laptop SE: Microsofts Schüler-Notebook startet in Deutschland

Microsofts für Schüler optimierter Surface Laptop SE wird zukünftig auch in Deutschland verkauft. Das zuvor nur in den USA erhältliche Einsteiger-Notebook soll auf den hybriden Schulalltag ausgelegt sein, über Windows 11 SE verfügen und preislich ab 299 Euro starten.

Abgespeckte Hardware, abgespecktes Windows 11 SE

Großer Rabatt auf Microsoft Surface-Hardware!

Im Zuge einer neuen Initiative für den Bildungsbereich wurde der Surface Laptop SE bereits im letzten Jahr für den US-amerikanischen Heimatmarkt der Redmonder angekündigt. Ab dem 8. Dezember 2022 soll nun auch in Deutschland der Startschuss fallen. Technisch werden keine Neuerungen vorgenommen, wie das von Microsoft zur Verfügung gestellte Datenblatt des kompakten und vergleichsweise leistungsschwachen Notebooks zeigt.Das Unternehmen peilt mit 299 Euro einen niedrigen Startpreis an, dafür müssen Schüler jedoch einige Abstriche in Kauf nehmen. Das 11,6 Zoll große Display verfügt lediglich über eine Auflösung von 1366 × 768 Pixel und die Webcam muss mit nur 720p auskommen. Den Antrieb übernimmt ein Intel Celeron N4020 bzw. N4120 mit zwei bis vier Rechenkernen und einer maximalen Taktrate von 2,8 GHz in Kombination mit wahlweise 4 GB oder 8 GB Arbeitsspeicher. Beim verbauten eMMC-Speicher ist hingegen bei 128 GB Schluss.Vorteile des Surface Laptop SE sieht Microsoft vor allem in der Reparierbarkeit. Wichtige Komponenten wie der Bildschirm, Akku, die Tastatur und Hauptplatine können einfach vor Ort ausgetauscht werden, wodurch Schulen Zeit und Geld sparen sollen. Ebenso werden IT-Administratoren von Bildungseinrichtungen diverse Tools zur Verwaltung der Surface-Geräte an die Hand gegeben, unter anderem für Updates und die Installation von Apps. Letzteres scheint für Schüler ab Werk gesperrt zu sein.Abschließend steht Windows 11 SE im Mittelpunkt des Surface Laptop SE, mit dem sich Microsoft scheinbar ausschließlich auf Anwendungen für Bildungseinrichtungen konzentriert. Microsoft 365-Programme wie Word, Excel, PowerPoint, OneNote und OneDrive können in Verbindung mit einer passenden Lizenz Online- sowie Offline verwendet werden. "Es bietet eine einfache, ablenkungsfreie Umgebung für Schüler", sagen die Redmonder.