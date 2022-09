Microsoft Surface-Event im Oktober: Termin für Surface Pro9 & Laptop5?

Es gibt wie erwartet erste Gerüchte um den geplanten Hardware-Event von Microsoft Anfang Oktober. Nachdem kürzlich erste Hinweise auf die Ausstattung von Surface Pro 9 und Surface Laptop 5 auftauchten, ist jetzt ein Datum für den Launch im Umlauf.

Termin gilt noch nicht als sicher

Wie der normalerweise gut informierte Microsoft-Spezialist "The Walking Cat" über Twitter verlauten ließ, will er von einem Microsoft-Event im Oktober erfahren haben. In der zweiten Woche des nächsten Monats soll es so weit sein. Zu erwarten sind unter anderem das Surface Pro9, das Surface Laptop5 und einige neue Zubehörprodukte.Der Leaker spricht konkret vom Dienstag, dem 11. Oktober 2022, als Termin für die Vorstellung der neuen Microsoft-Hardware. Auch eine Uhrzeit nennt er bereits: die Veranstaltung soll angeblich um 20 Uhr deutscher Zeit an diesem Tag beginnen, wobei er von 12 Uhr Eastern Standard Time (EST) spricht.Allerdings gibt es einen Haken. So spricht Zac Bowden von Windows Central auf Twitter davon, dass das Event zwar tatsächlich für Oktober zu erwarten sei, er sich aber bezüglich der von der anderen Quelle genannten Uhrzeit und dem Datum nicht sicher sei. Denkbar wäre also, dass Microsoft seine Veranstaltung bald für einen etwas anderen Zeitpunkt ankündigt.Was die zu erwartenden Produkte angeht, herrscht unterdessen bereits recht viel Klarheit. So gibt es konkrete Hinweise auf die Vorstellung des Surface Pro 9 in Varianten mit ARM- und Intel-Prozessoren sowie des Surface Laptop 5 in Größen mit 13 oder 15 Zoll. Außerdem befinden sich ein neues Surface Audio Dock sowie farblich angepasste neue Mäuse und Tastaturen in der Pipeline von Microsoft.Ob noch weitere neue Surface-Hardware zu erwarten ist, ist derzeit noch offen. Erst heute kamen neue Gerüchte auf , wonach Microsoft auch noch eine Art Gaming-Variante seiner Surface-Serie plant, wobei von einem 16-Zoll-Notebook die Rede war, das mit aktuellen Intel-Chips und einer Nvidia-Grafikeinheit ausgerüstet sein soll. Dies ist jedoch mit großer Vorsicht zu genießen, da die Quelle nur eine eigens dafür eingerichtete Website ist, ähnlich wie im Fall der als falsch eingestuften angeblichen Daten des Surface Laptop 5, die vor einigen Monaten die Runde machten.