Call of Duty: Modern Warfare 2 - Erster Trailer mit jeder Menge Action

Die Welt wird bedroht, mal wieder

Call of Duty ist das mit Abstand beliebteste Shooter-Franchise unserer Tage und wohl auch aller Zeiten. Es ist deshalb kein Wunder, dass Activision damit gleich mehrere Studios beauftragt. Nun ist wieder der ursprüngliche CoD-Entwickler Infinity Ward an der Reihe und hat Modern Warfare 2 vorgestellt.Price, Soap, Gaz und Ghost alias Task Force 141 werden Call of Duty-Fans zweifellos ein Begriff sein und Activision und Infinity Ward haben nun einen ersten Blick auf den nächsten Auftritt des Teams geworfen, und zwar per Kampagnen-Trailer. Zu viel Action und Metallica-Klängen erfahren wir, nun, im Grunde nicht viel.Denn es ist keine große Überraschung, dass die Welt bzw. die USA wieder einmal vor einer nicht näher definierten Bedrohung bewahrt werden müssen. Diese kann nur mittels des Teams an Spezialkräften aufgespürt und gestoppt werden.Die Entwickler beschreiben es jedenfalls so: "Modern Warfare 2 ist die Fortsetzung von Modern Warfare (2019), in der sich die neu formierte Task Force 141 einer massiven globalen Bedrohung in einer Reihe von Missionen gegenübersieht, die die Grenzen des Gameplays erweitern. Die Handlung führt die Spieler rund um die Welt, während die Task Force 141 daran arbeitet, eine terroristische Verschwörung und einen Angriff auf die USA zu neutralisieren, der sich über Standorte auf der ganzen Welt erstreckt. Eine neu ausgerichtete Bedrohung versucht, innerhalb der Grenzen der USA Chaos zu stiften, und die Task Force 141 muss sich gegen alle Widerstände zusammenschließen."Modern Warfare 2 (MW2) wird das erste Spiel sein, das auf der neuen Engine basiert. Diese bzw. MW2 werden auch die Basis für die Warzone-Fortsetzung bilden. Die neue Engine wurde übrigens gemeinsam von allen CoD-Studios entwickelt, also Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games. Das Spiel soll am 28. Oktober erscheinen, und zwar für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und auch den PC - wo man wieder auf Steam zurückkehrt.