Ärger mit Profil-Pin bei Netflix: "Gesperrtes Profil - falsches Passwort"

Der Streaming-Anbieter Netflix hat mit einem Bug bei Konten mit verschiedenen Profilen zu kämpfen. Wer sein Profil mit einer PIN geschützt hat, bekommt nun unter Umständen beim Versuch auf Downloads zuzugreifen eine Fehlermeldung.

Untersuchung läuft

Abhilfe nur mit Onlinezugriff

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Dort hat man sich mit dem eigenartigen Fehler auseinandergesetzt und auch bei Netflix selbst nachgefragt, was dahintersteckt.Nutzer, die in ihr Netflix-Konto mehrere Profile hinterlegt haben, haben den Fehler vielleicht auch schon einmal selbst bemerkt: Falls das Profil PIN-geschützt ist und man versucht, heruntergeladenen Folgen anzusehen, kann es sein, dass man eine irreführende Fehlermeldung bekommt. Dann heißt es, dass die PIN falsch wäre. Auch die Meldung "Gesperrtes Profil - falsches Passwort" ist möglich. An der PIN liegt es aber nicht. Versucht man die gleiche Kombination einfach zum Einloggen seines Profils, funktioniert sie.Bezüglich der Aufforderung "Gesperrtes Profil - falsches Passwort" sagte ein Netflix-Mitarbeiter gegenüber Neowin, dass es "keine sofortige Lösung für dieses Problem" gibt.Der Fehler sei bekannt und man sucht nach der Ursache: "Im Moment gibt es keinen spezifischen Zeitrahmen, den ich mitteilen könnte, wann das Problem gelöst sein wird, da das technische Team des Unternehmens das Problem untersucht und versucht, es zu lösen. Seien Sie jedoch versichert, dass unser Team das Problem so schnell wie möglich beheben wird."Es gibt laut Neowin jedoch eine Möglichkeit, auf Downloads in einem gesperrten Profil zuzugreifen. Man benötigt dafür aber zumindest für kurze Zeit einen Internetzugang. Zunächst wählt man dann einen beliebigen Titel von der regulären Startseite. Wenn die PIN-Abfrage kommt, wird sie hier nun funktionieren. Anschließend kann man in die Downloads wechseln, ohne dass es ein Problem gibt. Falls man aber offline ist, kann diese Übergangslösung nicht genutzt werden.Derzeit ist nicht bekannt, wann das Problem behoben sein wird. Außerdem ist auch nicht klar, ob es alle Nutzer mit PIN-Sicherung im Profil betrifft, oder ob es ein Fehler ist, der nur sporadisch auftritt.