Amazon, Disney+ & Netflix: Alle Neustarts der Woche im Überblick

Die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche mehr als 40 Neustarts an. Zu den interessantesten Filmen und Serien gehören unter anderem Die Ringe der Macht, Ad Astra, Great Gatsby und Devil in Ohio. Wir zeigen alle Termine im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 35

Mighty Express: Staffel 7 ab 29. August

La jefa - Die Chefin ab 29. August

I Came By ab 31. August

I AM A KILLER: Staffel 3 ab 30. August

Club América gegen Club América ab 31. August

Familiengeheimnisse ab 31. August

Détox ab 1. September

Antebellum ab 1. September

Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche ab 1. September

Einsame Entscheidung ab 1. September

Rock N Rolla ab 1. September

Outbreak - Lautlose Killer ab 1. September

Labor Day ab 1. September

Zola ab 1. September

Knives Out ab 2. September

Love in the Villa ab 1. September

Vizinhos - Nachbarn ab 1. September

Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken: Staffel 2 ab 1. September

JoJo's Bizarre Adventure: Folgen 13-24 ab 1. September

Ivy & Bean vertreiben das Schulgespenst ab 2. September

Ivy & Bean ab 2. September

Ivy & Bean: Zum Tanzen verurteilt ab 2. September

Das Festival der Troubadoure ab 2. September

Devil in Ohio ab 2. September

Dated and Related ab 2. September

Du bist nichts Besonderes ab 2. September

Fakes ab 2. September

Buy My House ab 2. September

Fabulous Lives of Bollywood Wives: Staffel 2 ab 2. September

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 35

Texas Chainsaw Massacre: The Beginning ab 31. August

Star Trek: Lower Decks - Staffel 3 ab 1. September

The Handmaid's Tale - Staffel 4 ab 1. September

Ad Astra ab 1. September

Dünnes Blut ab 1. September

Der Göttliche Andere ab 1. September

Mary Shelley ab 1. September

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Staffel 1 ab 2. September

Card Counter ab 3. September

The Great Gatsby ab 3. September

Those Who Wish Me Dead ab 3. September

The Boy Behind The Door ab 3. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 35

Snowdrop ab 31. August

Nach dem erfolgreichen Auftakt von House of the Dragon als Game of Thrones-Prequel startet nach langem Warten nun auch die Herr der Ringe-Serie "Die Ringe der Macht" durch. Amazon Prime Video feiert die Premiere am 2. September (Freitag) mit einer Doppelfolge. Danach folgen weitere sechs Episoden - jeweils eine pro Woche. Weiterhin streamt man bei Amazon die dritte Staffel von Star Trek: Lower Decks, neue Folgen von The Handmaid's Tale und Filme wie Ad Astra und The Great Gatsby. Disney+ hat in dieser Woche hingegen nur die koreanische Liebesdrama-Serie Snowdrop im Gepäck.Auch wenn Amazon Prime Video in der Woche vom 29. August bis 4. September dank Herr der Ringe die Schlagzeilen beherrschen wird, bietet Netflix erneut die größte Auswahl. Davon empfehlen sich vor allem Knives Out mit Daniel Craig, Chris Evans und Ana de Armas sowie die Miniserie Devil in Ohio mit Emily Deschanel (u.a. Bones). Außerdem konnte man sich zeitexklusive Filme, wie zum Beispiel RocknRolla mit Gerard Butler und Idris Elba, Outbreak mit Dustin Hoffmann und Cuba Gooding Jr. sowie Labor Day mit Kate Winslet und Josh Brolin sichern.