Universal Media Server - DLNA-konformer UPnP-Media-Server

Transkodieren und streamen

Viele Features

Mit dem kostenlosen Universal Media Server 9.5 lassen sich Videos, Musik und Bilder in einem Netzwerk unter anderem an DLNA-fähige Geräte wie Fernseher oder Spielekonsolen übertragen. Das Open-Source-Projekt basiert auf dem PS3 Media Server , der bereits seit einer Weile nicht weiterentwickelt wird.Unterstützt werden zum Beispiel PlayStation 3 Xbox One und Xbox 360 , viele Fernsehgeräte und Blu-ray-Player von Herstellern wie Samsung, Sony oder LG sowie Smartphones. Ein Web-Interface sorgt allerdings dafür, dass auch netzwerkfähige Endgeräte unterstützt werden, die kein DLNA beherrschen.Der Universal Media Server transkodiert die Multimediadateien auf dem PC mit wenig oder gar keinem Konfigurationsaufwand und reicht sie noch während des Vorgangs per LAN oder WLAN weiter. Genutzt werden dafür unter anderem FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR und MediaInfo.Dank Universal Plug and Play (UPnP) werden Endgeräte in der Regel automatisch erkannt. Auf Dateien auf dem PC lässt sich sofort zugreifen, ohne dass erst langwierig gescannt werden muss. Das Programm bietet eine automatische Anpassung der Bitraten auf Grundlage der Verbindungsgeschwindigkeit im Netzwerk. Mit an Bord sind unter anderem auch Unterstützung für Untertitel, DTS, H.264-Transcoding, True Motion (Zwischenbildberechnung), Overscan-Kompensation sowie AviSynth und iTunes.Darüber hinaus können DVDs abgespielt werden und auch Archivformate wie ZIP, RAR oder GZ durchforstet werden. Direkt aus dem Programm heraus lassen sich zudem Plug-ins herunterladen und installieren, um den Funktionsumfang noch zu erweitern, was den Universal Media Server zu einer mächtigen Freeware macht.Das Programm ist in Java geschrieben und benötigt daher die Java Runtime Environment , um zu funktionieren.