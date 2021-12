Sonos gibt Bass: Liebling, ich hab den Subwoofer geschrumpft

Der US-Audio-Hersteller Sonos ist bekannt, aus verhältnismäßig kleinen Geräten das Maximum an Sound-Qualität herauszuholen. Das wissen nicht nur Besitzer des in Sachen Audio derzeit besten Smart Speakers Sonos One. Nun plant man wohl einen kompakten Subwoofer.

Sub Mini wird in der App erwähnt

Sonos Controller - Sonos-Lautsprecher fernsteuern

Sonos / bharath

Audio-Spezialisten wissen sicherlich, dass es in diesem Bereich nach oben preislich kaum bis keine Grenzen gibt. Das gilt aber nicht für die Räumlichkeiten und auch den Geldbeutel: Denn so mancher hat vor allem ein nicht genügend großes Zimmer, um dort eine Hi-Fi-Anlage der High-End-Klasse betreiben zu können. Hier kommt Sonos ins Spiel, denn das Unternehmen schafft es immer wieder, viel Sound in ein kompaktes Format zu "pressen".Und aktuell bereitet man offenbar einen neuen Subwoofer namens Sonos Sub Mini vor. Dieser ist noch nicht vorgestellt bzw. angekündigt worden, taucht aber, wie Android Police sowie Nutzern auf Reddit aufgefallen ist, bereits in der Sonos-App auf. In einem "Mehr Informationen"-Bereich ist zu lesen, dass man einen zweiten Subwoofer hinzufügen könne, "um noch mehr Bass im Heimkino" zu haben. Das Unternehmen schränkt dabei aber ein, dass dabei der "Sub Mini nicht unterstützt wird".Dabei gibt es auch eine Erklärung bzw. Beschreibung der einzelnen Subwoofer. Sonos erklärt, dass die "Sub" der ersten, zweiten und dritten Generation "große quadratische Subwoofer" sind, während der Sub Mini ein "kleinerer zylindrischer" ist.Derzeit kostet Sub (Gen. 3) in der unverbindlichen Preisempfehlung 849 Euro. Es ist deshalb denkbar oder sogar wahrscheinlich, dass der Sub Mini nicht nur weniger Platz brauchen, sondern auch günstiger sein wird. Zum Wie viel und Wann kann man allerdings nur spekulieren, denn weitere Hinweise zu Spezifikationen, Preis und Erscheinungstermin liegen derzeit nicht vor.