Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im September 2022

Anlässlich des Disney+ Day fährt der Micky-Maus-Konzern schwere Geschütze auf und kündigt für den September mehr als 45 neue Filme und Serien an. Mit dabei sind Andor, Thor: Love and Thunder, Obi-Wan Ke­no­bi, die Simpsons, The Old Man und die Kardashians.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im September 2022

DuckTales - Staffel 3 ab 7. September

Europa von oben - Staffel 3 ab 7. September

Thor: Love and Thunder ab 8. September

Pinocchio ab 8. September

Wedding Season ab 8. September

Cars on the Road ab 8. September

Growing Up - Staffel 1 ab 8. September

Tierra Incógnita - Staffel 1 ab 8. September

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory ab 8. September

Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi ab 8. September

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth ab 8. September

Simpsons: Willkommen im Club - Kurzfilm ab 8. September

The Making of Thor: Love and Thunder ab 8. September

Super/Natural - Staffel 1 ab 21. September

Andor ab 21. September

Das schöne Amerika - Staffel 1 ab 28. September

Hocus Pocus 2 ab 30. September

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im September 2022

The Birth of Valerie Venus - Kurzfilm ab 7. September

Da Yie - Kurzfilm ab 7. September

The Devil's Harmony - Kurzfilm ab 7. September

Enjoy - Kurzfilm ab 7. September

Hard Way - Kurzfilm ab 7. September

Harbor - Kurzfilm ab 7. September

The Letter Room - Kurzfilm ab 7. September

Mumatar - Kurzfilm ab 7. September

Nimic - Kurzfilm ab 7. September

Patriot - Kurzfilm ab 7. September

Salam - Kurzfilm ab 7. September

We love Moses - Kurzfilm ab 7. September

Wren Boys - Kurzfilm ab 7. September

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller - Staffel 10 ab 7. September

American Crime Story - Staffel 1 & 2 ab 14. September

Modern Family - Staffel 4-11 ab 14. September

American Crime - Staffel 1-3 ab 21. September

Rookie Cops - Staffel 1 ab 21. September

The Kardashians - Staffel 2 ab 22. September

Rico, Oskar und das Herzgebreche ab 23. September

Rico, Oskar und der Diebstahlstein ab 23. September

Rico, Oskar und die Tieferschatten ab 23. September

Death in Paradise - Staffel 11 ab 28. September

Pistol ab 28. September

The Old Man ab 28. September

Antonio ihm schmeckt's nicht ab 30. September

Der Schlussmacher ab 30. September

Aftershock ab 30. September

Am 8. September 2022 veranstaltet Disney+ seine jährliche Feier der weltweiten Community, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal gefeiert wurde. Das Event gilt als großer Premieren-Tag, zumindest was die Streaming-Neuheiten angeht. So können sich Abonnenten unter anderem auf Thor: Love and Thunder, Pinocchio, Cars (on the Road) und einen neuen Kurzfilm der Simpsons freuen. In "Die Rückkehr eines Jedi" strahlt Disney+ zudem das Making-of von Obi-Wan Kenobi aus und auch Thor kann in einem Special hinter die Kulissen begleitet werden.Im weiteren Verlauf des Septembers startet die Star-Wars-Serie Andor aus der neuen Perspektive des Rebellenhelden Cassian Andor mit der Geschichte einer aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium. Ebenso sieht man die Action-Drama-Serie The Old Man mit Jeff Bridges und John Lithgow sowie eine Miniserie über die Punkrock-Band Sex Pistols. Zu guter Letzt bringt man die Kardashians in einer zweiten Staffel der Reality-TV-Neuauflage zurück auf die Mattscheibe und zeigt mit Hocus Pocus 2 die Fortsetzung des Halloween-Klassikers aus dem Jahr 1993.