Google holte Mitarbeiter ins Büro - es folgten viele Covid-Meldungen

Das Google-Management war offenkundig sehr glücklich darüber, dass man die Beschäftigten wieder in die Büros zurückholen konnte. Nun aber häufen sich die Fälle von Covid-Infektionen und die Mitarbeiter reagieren mit Sorge und Spott.

Impfgegner wollen auch zurück

Seitens des US-Senders CNBC hat man mit einer ganzen Reihe von Google-Angestellten gesprochen. Die meisten von ihnen würden die Weisung des Managements, nach der die meisten wieder regelmäßig im Büro zu erscheinen haben, in Frage stellen. Denn die Infektionszahlen sind hoch und immer wieder tauchen neue Mitteilungen über Ausfälle in den Postfächern auf.Im April hatte die Konzernführung verfügt, dass die meisten Mitarbeiter wieder mindestens drei Mal pro Woche im Büro zu erscheinen haben. Dies blieb schon zu Beginn nicht ohne Widerspruch - denn offensichtlich hatten die Leute auch aus dem Homeoffice sehr produktiv gearbeitet. Immerhin verzeichnete Google in dieser Zeit unter anderem das stärkste Umsatzwachstum der letztlich 15 Jahre. Es gab dann auch die Option, vollständige Heimarbeit zu beantragen, es ist aber unbekannt, wie viele Beschäftigte diese Möglichkeit bekommen haben.Nach Behörden-Angaben gehört Google zu den Unternehmen in Los Angeles, bei denen die höchsten Infektionszahlen zu verzeichnen sind. Dem widersprach ein Konzernsprecher allerdings - demnach seien die Infektionsraten nicht höher, als anderswo auch. Es genügt aber, um dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter die Entwicklung im internen Netz mit bissigen Memes kommentieren.Auf einem Bild heißt es beispielsweise: "Wie es angefangen hat" und man sieht einen Regenbogen. Daneben dann: "Wie es läuft" mit einer Pinnwand voller Benachrichtigungen über bestätigte Covid-19-Fälle. In einem anderen Meme war ein glückliches Pokemon zu sehen, das einen Google-Campus in der Bay Area besucht - daneben ein besorgtes Pokemon, das eine Covid-19-Benachrichtigung erhalten hat, gefolgt von einem alarmierten Pokemon mit vielen Kontaktwarnungen.Ein Peak bei den Neuinfektionen soll es gegeben haben, nachdem Google für tausende Mitarbeiter aus Kalifornien eine Zurück-im-Büro-Party organisierte, die im Shoreline-Amphitheater in der Nähe des Konzernsitzes stattfand.Es gibt aber auch eine andere Seite: Es gibt auch Beschäftigte, die gern wieder ins Büro wollen, aber nicht dürfen. Das Unternehmen lässt nur geimpfte Mitarbeiter herein. Unter Verweis darauf, dass es auch Ansteckungen bei geimpften Kollegen gibt, fordern hier nun einige ein Ende dieser Beschränkung. Diese Argumentation kennt man auch hierzulande aus der Impf-Verweigerer-Szene, die dabei schlicht ignoriert, dass es statistisch sehr wohl einen höheren Schutz vor Infektionen gibt und vor allem die Krankheitsverläufe weniger heftig sind.