AVM stellt Wi-Fi-6-fähigen FritzRepeater 3000 AX zur IFA 2022 vor

Bereits im April hatten wir von einem überarbeiteten FritzRepeater berichtet , der kurz vor seiner Marktzulassung stand. Wie es nun aussieht, hat sich der Hersteller AVM die IFA 2022 für die Vorstellung des neuen Reichweiten-Verlängerers aufgehoben.

Technische Details im Überblick Triband-Repeater für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Für FritzBox und WLAN-Router anderer Hersteller geeignet

Verfügt über drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen: 2x 5 GHz (4x4/2x2) und 1x 2,4 GHz (2x2)

Datenrate von bis zu 4.200 GBit/s im WLAN: 2.400 und 1.200 MBit/s bei 5 GHz sowie 600 MBit/s bei 2,4 GHz (80 MHz Kanalbandbreite, 160 MHz bei 5 GHz wird ebenfalls unterstützt)

Dedizierter 5-GHz-Backbone zum Router

Unterstützung von älteren WLAN-Standards

Intelligente Mechanismen wie Mesh Steering sorgen für optimales WLAN

Unterstützt den WLAN-Verschlüsselungsstandard WPA3

2x Gigabit-LAN-Anschluss

FritzApp WLAN für optimale Positionierung

Einrichtung einfach per Tastendruck

FritzOS mit WLAN-Gastzugang, Zeitschaltung etc. sowie für regelmäßige Updates

Herstellergarantie: 5 Jahre

Im Laufe des September für 189 Euro (UVP) erhältlich

Es geht dabei um eine verbesserte Variante des FritzRepeaters 3000. Der FritzRepeater 3000 ist so schon seit dem Jahr 2019 zu haben und bekommt jetzt eine Wi-Fi-6-fähige Version, den FritzRepeater 3000 AX.Das Warten auf die Wi-Fi-6-fähige Version hat nun ein Ende. Im Rahmen der ab dem 2. September stattfindenden IFA 2022 in Berlin wird AVM das Gerät der Öffentlichkeit vorstellen. Vorab gab es schon eine erste Pressemeldung mit technischen Details, neuen Bildern und weiteren Informationen zu dem Zusatzgerät. Das soll dann übrigens noch im September im Handel verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt dabei bei 189 Euro. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell FritzRepeater 3000 gibt es aktuell bei Amazon für unter 120 Euro Der neue Repeater ist ein Triband-Repeater, der WLAN mit schnellem Wi-Fi 6 und intelligenter Mesh-Technologie erweitert.Damit wird man auch alle Funktionen der neuen FritzOS-Versionen voll ausschöpfen können, wie zum Beispiel verbesserte Leistung für WLAN Mesh und die Vorteile von Wi-Fi 6, wozu die höhere Geschwindigkeit bei gleichzeitig mehr möglichen Geräten im Netzwerk gehört. Der 3000 AX besitzt drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen und unterstützt hohe Übertragungsraten von bis zu 4200 MBit/s - sowohl zu den Endgeräten wie Laptops, Tablets oder TVs als auch zum Router selbst. Mittels der zwei LAN-Ports können Nutzer zudem per Kabelverbindung Daten mit Gigabit-Geschwindigkeit im Heimnetz nutzen.AVM wird bei der IFA einen Stand in Halle 10.2 haben und zudem mit einem Außenstand am IFA-Sommergarten präsent sein. Die IFA findet in diesem Jahr vom 2. bis 6. September auf dem Berliner Messegelände im Westend statt.