FritzRepeater bekommen verbesserte Kanal- und Frequenzberechnung

Im Rahmen der Vorab-Tests des angekündigten großen FritzOS-Funktions-Updates gibt es ab sofort eine neue Test-Version für Repeater. AVM hat das Labor-Update für den FritzRepeater 2400 mit einer Reihe an Verbesserungen herausgegeben.

Was kommt Neues?

So bekommt man das Labor-Update auf den Repeater:

Das aktuelle FritzOS muss vorab installiert sein - zuerst schaut man also nach einem regulären Update.

Dann startet man die Installation der Laborversion:

Zuerst die Datei fritzrepeater-labor-yyyy-xxxxx.zip entpacken (zu finden auf der Sonderseite für die Beta-Updates)

Das Update selbst dann über die Benutzeroberfläche des FritzRepeaters durchführen (http://fritz.repeater): Über System/Update und FritzOS-Datei navigieren und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Die Firmware wird auf den FritzRepeater übertragen. Anschließend startet sich der FritzRepeater neu. Es kann einige Minuten dauern, bis der Repeater wieder erreichbar ist.

Behobene Fehler in Version 7.39-97463 Ggf. falsche Anzeige von Endgeräten am FritzRepeater

Mehrfache DFS-Wartezeit nach Ersteinrichtung

Probleme bei der Nutzung von Mediatheken bzw. Videostreams mit am FRITZ!Repeater verbundenen Endgeräten

Kanal- und Frequenzberechnung bei Radareignissen unter "System / Ereignisse" korrigiert

WLAN-Netzwerkschlüssel wurde bei Eingabe nicht korrekt auf Zulässigkeit überprüft

Der Repeater erhält das experimentelle FritzOS 7.39-97463, das ab sofort von allen Besitzern dieses Zusatzgeräts ausprobiert werden kann. Die neue Version enthält vorrangig Fehlerbehebungen und könnte somit schon einen großen Schritt hin zur Freigabe für alle Nutzer sein. Dazu, wann das Update kommen soll, hat sich das Unternehmen aber bislang noch nicht geäußert. AVM behebt jetzt erst einmal Probleme bei der Ersteinrichtung und bei der Kanal- und Frequenzberechnung. Die komplette Liste der Änderungen für das neue Update führen wir am Ende des Beitrags in den Release Notes auf.Neue Funktionen wurden nur in den vorangegangenen Previews eingeführt. Dazu gehört zum Beispiel ein verbessertes dynamisches Smart-Repeating für alle FritzRepeater. Das ermöglicht höhere Datendurchsätze für verbundene Endgeräte wie Smartphones, PC, Fernseher und andere. Zudem ändert AVM die Übertragung von Landes- und Sprach-Einstellungen: FritzBoxen übertragen diese Daten jetzt automatisch an Repeater.Das Update lässt sich über die Labor-Webseite von AVM beziehen. Dabei sein ist ganz einfach:AVM gibt dazu auf der Webseite auch Tipps für die Tests, kann aber für die Beta-Versionen keinen Support anbieten. Daher sollte man daran denken, dass das Ausprobieren, wie eigentlich immer bei Vorabversionen, auf eigene Gefahr erfolgt.