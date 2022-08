TSMC kann seine 3-Nanometer-Produktion endlich an den Start bringen

Die Massenproduktion von Chips mit 3-Nanometer-Architekturen wird nun auch beim weltweit größten Auftragshersteller TSMC anlaufen. Damit wird sich der neue High End-Standard in den kommenden Monaten im gesamten Premium-Segment durchsetzen.

Verzögerter Start

Laut eines Berichtes der taiwanischen Wirtschaftszeitung Commercial Times , die sich auf Quellen bei den Lieferanten der Produktionstechnik stützt, werde TSMC den neuen N3-Prozess im September in größerem Umfang anlaufen lassen. Die ersten Chargen mit entsprechenden Halbleiter-Produkten werden allerdings wohl erst im kommenden Jahr bei den Kunden eintreffen.Das dürfte auch daran liegen, dass man weiterhin fieberhaft an einer Verbesserung der Prozesse arbeitet. Denn die Produktionsergebnisse des N3-Prozesses lassen durchaus noch zu Wünschen übrig. Die Ausbeute ist längst noch nicht auf dem Niveau angekommen, den man vom aktuellen N5-Prozess gewohnt ist. Nach und nach wird sich hier aber wohl eine Verbesserung einstellen.Chips, die mit dem N3-Prozess gefertigt werden, sollen im Vergleich zu den N5-Modellen bei gleichem Energieaufwand bis zu 15 Prozent mehr Leistung bringen. Bei gleicher Performance sinkt der Stromverbrauch um durchschnittlich 25 bis 30 Prozent. Die Dichte logischer Schaltelemente steigt um den Faktor 1,6.Die letzten Starts neuer Prozessstufen erfolgte bisher meist im Frühjahr. Dann konnte TSMC noch schnell genug ausreichende Mengen für den Großabnehmer Apple bereitstellen, damit dieser seine im Herbst erscheinenden neuen iPhones mit den jeweils fortschrittlichsten Architekturen ausstatten konnte. Das ist diesmal nicht der Fall, da die Einführung der neuen Technologie sich verzögerte. Der Konkurrent Samsung konnte seine 3-Nanometer-Technik schon etwas früher starten. Parallel arbeitet TSMC auch schon an weiteren Verbesserungen. So soll in gut einem Jahr die N3E-Technologie zur Verfügung stehen, bei der man noch einmal deutlich optimierte Designs im 3-Nanometer-Bereich produzieren kann.