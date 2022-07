Xbox Series X|S: Microsoft beschleunigt das Booten seiner Konsolen

Mit einem simplen Trick beschleunigt Microsoft die Boot-Zeit seiner beiden Konsolen Xbox Series X und Series S. Eine verkürzte Logo-Animation beim Einschalten der Systeme spart Spielern während des Kaltstarts bis zu fünf Sekunden. Das passende Update wird in Kürze erwartet.



Boot-Zeiten der Xbox Series X vor und nach dem Update Boot-Zeiten der Xbox Series X vor und nach dem Update

Energiesparmodus: Spart Strom und bald auch Zeit

Die vergleichsweise kleine Änderung erzielt eine große Wirkung. Wie Microsoft bestätigt (via The Verge ), wurde die Animation rund um das Xbox-Logo beim Hochfahren der Konsolen von einst neun Sekunden auf vier Sekunden reduziert. Aus dem Energiesparmodus starten die Xbox Series X und Series S nun innerhalb von nur noch 15 Sekunden anstelle der sonst üblichen 20 Sekunden. Eine Zeitersparnis von immerhin 25 Prozent. In Zeiten steigender Energiepreise eine durchaus sinnvolle und umweltfreundliche Optimierung.Zwar lockt der Standby-Modus mit seinem Blitzstart innerhalb von wenigen Augenblicken weiterhin ungeduldige Spieler an, doch der Energiesparmodus sorgt laut Microsoft für einen etwa 20 Mal geringeren Stromverbrauch im Vergleich zum Standby. Wer die Zeit zugunsten des eigenen Geldbeutels und der Umwelt einplanen möchte, kann die entsprechenden Optionen in den Einstellungen (Menüpunkt: Allgemein -> Energiesparmodus & Start) der Xbox Series X und Series S vornehmen.Neue Xbox-Konsolen werden ab Werk mit aktiviertem Energiesparmodus ausgeliefert. Er ermöglicht es seit Beginn des Jahres zudem, Spiele- und Firmware-Updates im Hintergrund durchzuführen. Und das, obwohl die Konsole nahezu gänzlich heruntergefahren wird. Wann genau die Änderungen für Otto Normalgamer zur Verfügung stehen werden, ist bisher nicht bekannt. Noch befindet sich die passende Software im Preview-Status für Teilnehmer des Xbox Insider-Programms, dem man jedoch theoretisch jederzeit über die "Xbox Insider Hub"-App beitreten kann.