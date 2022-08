WearOS 3.0 mit neuen Features: Smartwatches werden unabhängiger

Google hat neue Features für WearOS 3.0 vorgestellt. Das Betriebssystem bekommt dabei einen neuen App-Store. Weiterhin könnt Ihr Euch dank Offline-Karten für Google Maps unabhängiger navigieren lassen.

Offline-Navigation und 3x mehr Wear-OS-Watches

Das Tech-Thema der letzten Woche war sicherlich Samsungs Unpacked-Event vom 10. August . Was dabei fast untergegangen ist: Die vorgestellte Samsung Galaxy Watch 5 wird mit OneUI Watch 4.5 erscheinen, das wiederum auf Wear OS 3.5 basiert. Wie Google vor einigen Tagen verriet, wird das nächste WearOS einige neue Funktionen auf etliche Smartwatches bringen.Gehört Eure Smartwatch zu denen, die ein Update auf das neue WearOS 3 bekommen, werdet Ihr künftig von einer neuen Version des Google Play Store an Eurem Handgelenk profitieren. Weiterhin werden die Musikstreamingdienste Deezer und SoundCloud ihren Weg auf Wear-OS-Smartwatches finden.Google verriet während des Unpacked-Events auch, dass sich Karten in Google Maps künftig herunterladen lassen. Zusammen mit der Schritt für Schritt-Na­vi­ga­ti­on der Ga­la­xy-Watch-5-Se­rie könnte dieses Feature für Wanderungen und Spaziergänge ohne Smartphone spannend sein. Wie viele Karten sich auf den mit 16 Gigabyte nicht gerade riesigen Speicher herunterladen lassen, ist aktuell noch unklar.Noch eine gute Nachricht für die Fans der Wearables : Die Einführung der Galaxy Watch 4 habe laut 9to5Google zu dreimal mehr aktiven Smartwatches mit WearOS-Betriebssystem geführt. Aktuell in eine Android-Smartwatch zu investieren, die mit dem Betriebssystem kompatibel ist, könnte sich also als gute Entscheidung herausstellen.Wie ist Eure Einschätzung: Ist WearOS 3.0 ein gutes Betriebssystem für Smartwatches oder habt Ihr negative Erfahrungen mit der Software? Teilt es uns in den Kommentaren mit!