Galaxy Watch 5: Die neuen Samsung-Smartwatches im Hands-on

Samsung will auch in Zukunft sein Sortiment an Smartwatches weiter ausbauen und hat in dieser Woche gleich zwei - beziehungsweise drei - neue Modelle präsentiert: Während die Samsung Galaxy Watch 5 in zwei unterschiedlichen Größen erscheint, wird die Galaxy Watch 5 Pro nur in einer Größe, dafür aber mit robusterem Gehäuse zu haben sein. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich die neuen Smartwatches angeschaut.Die Samsung Galaxy Watch 5 kommt wahlweise mit 40 und 44 Millimeter Gehäusedurchmesser in den Handel. Das Display ist dabei 1,2 Zoll (396 x 396 Pixel) respektive 1,4 Zoll (450 x 450 Pixel) groß. Das Gehäuse beider Uhren besteht aus Aluminium. Mit 45 Millimetern Gehäusedurchmesser ist das Pro-Modell etwas größer, das Display ist aber auch hier 1,4 Zoll (3,56 Zentimeter) groß. Der Rahmen ist somit dicker, durch ein Titangehäuse ist die Uhr insgesamt robuster.Der Akku ist mit einer Kapazität von 590 mAh beim Pro-Modell größer (284 mAh bzw. 410 mAh bei den Standard-Varianten), davon abgesehen sind die Spezifikationen aber gleich: Im Inneren stecken ein Samsung Exynos W920 mit 1,18 GHz, 1,5 GB RAM und 16 GB Flash-Speicher. Als Betriebssystem gibt es Wear OS 3.5 mit One UI Watch 4.5.Die Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) kann ab sofort vorbestellt werden, erhältlich ist sie dann ab dem 26. August 2022.