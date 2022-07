FritzOS 7.39: Neues FritzBox-Update behebt WireGuard-VPN-Problem

AVM versorgt seine DSL- und Kabel-Router mit neuen FritzOS 7.39 Labor-Updates. Die Aktualisierung behebt unter anderem Probleme mit WireGuard-VPN-Verbindungen und dem Video-Streaming über die eigenen Repeater. Insgesamt werden vier FritzBox-Modelle beliefert.

Verbesserungen im FRITZ!OS 7.39 Labor (5. Juli 2022):

Behoben:

Gerätesperren wurden abhängig vom Standardprofil ignoriert



Neue WireGuard-VPN-Verbindungen konnten nicht angelegt werden

Behoben:

Bei Geräten, die mit einem FRITZ!Repeater verbunden sind, traten Probleme beim Video-Streaming auf



Diverse Fehler auf der Seite "WLAN/Funknetz" in der Benutzeroberfläche



Teils verzögerte Übernahme nach Änderungen in den Eingabefeldern für "Name des WLAN-Funknetzes (SSID)" und "WLAN-Netzwerkschlüssel" auf der Seite "WLAN / Funknetz"

Behoben:

Kindersicherung zeigte unerwartet an, dass die Onlinezeit aufgebraucht ist

Verbesserung:

Anzeige von LAN-Verbindungen in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box verbessert

Behoben:

Ereignismeldungen wurden möglicherweise in falschen Kategorien eingeordnet

Verbesserung:

Detailseiten werden nach Editieren durch Klick auf "Übernehmen" jetzt nicht nur gespeichert, sondern auch verlassen



Icons für Gerätesperre und Echtzeitpriorisierung auf der Startseite überarbeitet

Vom aktuellen Fritz-Labor profitieren derzeit die Router FritzBox 7590 , 7590 AX, 6591 Cable und 6660 Cable, die das Update wahlweise über ihr Web-Interface oder einen Firmware-Download auf der AVM-Webseite herunterladen und installieren können. Aus dem unten aufgelisteten Changelog geht hervor, dass die Berliner Entwickler vor allem an Problemen beim Anlegen von neuen VPN-Verbindungen via WireGuard gearbeitet haben. Ebenso wurden Fehler beim Umgang mit Gerätesperren und in Hinsicht auf Verzögerungen bei WLAN-SSID- und Netzwerkschlüssel-Änderungen ausgemerzt.Die neue FritzOS 7.39-Beta behebt zudem einen Bug, der dazu führte, dass per Fritz-Repeater verbundene Geräte Einschränkungen beim Video-Streaming feststellen mussten. Hinzu kommen diverse Optimierungen in Verbindung mit der Kindersicherung, der Anzeige von LAN-Verbindung in der Mesh-Übersicht der FritzBoxen und diversen Ereignismeldungen. Da es sich hierbei um eine Testversion handelt, empfehlen wir vor einer möglichen Installation ein Backup der persönlichen Einstellungen vorzunehmen (System -> Sicherung -> Sichern).