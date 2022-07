I Am Groot: Erster Trailer zur animierten Kurzfilm-Serie bei Disney+

Groot von den Guardians of the Galaxy bekommt demnächst seine eigene Serie bei Disney+ spendiert: Im Rahmen der San Diego Comic-Con gab es einen ersten kurzen Trailer zu sehen, der das wortkarge Bäumchen in verschiedenen witzigen Situationen zeigt. Los geht es schon in wenigen Wochen.Passend zur Körpergröße des Helden handelt es sich bei I Am Groot allerdings "nur" um eine Kurzfilm-Reihe. Es wird also keine lange und zusammenhängende Geschichte erzählt, stattdessen sollen fünf in sich geschlossene Geschichten die Zuschauer unterhalten - was durchaus gelingen könnte. Die Vorschau zeigt etwa eine Begegnung mit einer Gruppe kleiner Aliens und weitere skurrile Szenen.I Am Groot startet am 10. August 2022 bei Disney+. Nächstes Jahr wird Groot dann gewiss auch im Film Guardians of the Galaxy Vol 3 mit dabei sein, der am 3. Mai in den deutschen Kinos anläuft.