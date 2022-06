Prey - Disney zeigt den ersten Trailer zum neuen Predator-Film

Die 20th Century Studios haben einen ersten Trailer zu Prey veröffentlicht. Bei dem Film handelt es sich um den nächsten Teil der Predator-Reihe, der nun allerdings in der Vergangenheit spielt und den Flop "Predator - Upgrade" (2018) vergessen machen will.Ausgangpunkt der Handlung von Prey ist Nordamerika vor rund 300 Jahren. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die junge Kämpferin Naru vom Volk der Comanchen, die zwar selbst eine talentierte Jägerin ist, eines Tages jedoch einem außerirdischen Predator gegenübersteht und selbst zur Gejagten wird - und einen Weg finden muss, ihr Volk gegen den waffentechnisch klar überlegenen Feind zu verteidigen.Regie bei Prey führte Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), in den USA startet der Film am 5. August 2022 bei Hulu, in Deutschland gibt es den ungleichen Kampf Mensch gegen Alien dann ebenfalls ab diesem Datum bei Disney+ zu sehen.