Neu auf Disney+: Die Film- und Serien-Highlights im August 2022

Der Micky Maus-Konzern kündigt sein Disney+- und Star-Programm für den August 2022 an. Zu den Film- und Serien-Highlights gehören unter anderem Lightyear, Ich bin Groot, She-Hulk und die Star Wars-Serie Andor. Hier findet ihr alle wichtigen Termine im Überblick.

Disney+ im August: Ausgewählte Film- und Serien-Highlights

Bob's Burger - Staffel 12 ab 3. August

Lightyear ab 3. August

Prey ab 5. August

Lego Star Wars Sommerurlaub ab 5. August

Ich bin Groot: Groot nimmt ein Bad ab 10. August

Ich bin Groot: Groots erste Schritte ab 10. August

Ich bin Groot: Das Dance-Battle ab 10. August

Ich bin Groot: Das Meisterwerk ab 10. August

Ich bin Groot: Der kleine Freund ab 10. August

Not Okay ab 12. August

She-Hulk: Die Anwältin ab 17. August

American Horror Story: Double Feature - Staffel 10 ab 17. August

Fire Island ab 19. August

Andor - Staffel 1 ab 31. August

Snowdrop ab 31. August

Anstelle einer kompletten Programmübersicht stellt Disney+ für den kommenden Monat vorerst nur 11 Highlights vor, die der Streaming-Dienst vorrangig exklusiv zeigt. Bereits am 3. August machen die 12. Staffel von Bob's Burgers und der einst im Kino veröffentlichte Pixar-Film Lightyear den Anfang. Im Gegensatz zu den Minions und Sonic konnte das Science-Fiction-Abenteuer um Buzz an den Kinokassen allerdings nur bedingt überzeugen, das Einspielergebnis lag weltweit bei 214 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu knackten Toy Story 3 und 4 jeweils die Milliarden-Marke.Weiterhin zeigt Disney+ den neuen Action-Thriller Prey aus der Predator-Reihe, der in der Welt der Comanchen zu Beginn des 17. Jahrhunderts spielt. Marvel wird im August gleich zweimal vertreten sein, sowohl mit der Kurzfilmreihe Ich bin Groot als auch mit She-Hulk als Anwältin im Supermenschenrecht. Exklusiv können Abonnenten außerdem den Lego Star Wars Sommerurlaub und die Komödie Not Okay mit Zoey Deutch und Dylan O'Brien streamen. Abschließend sieht man ein Double Feature der zehnten Staffel von American Horror Story und die neue Serie Andor aus dem Star Wars-Universum.Sobald uns weitere Informationen zum Disney+-Programm vorliegen, werden wir diese Übersicht aktualisieren und erneut auf unserer Startseite ausspielen. Weitere Inhalte findet ihr zudem in unserem großen Disney+ Special