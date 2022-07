Light & Magic: Dokuserie zum Star Wars-Effektstudio bei Disney+

Disney zeigt demnächst eine Dokureihe über das Studio Industrial Light & Magic, welches seit seiner Gründung im Jahr 1975 zu den gefragtesten Schmieden für visuelle Effekte zählt. Ein erster Trailer erlaubt vor dem Start beim Disney+ schon einmal einen kurzen Blick hinter die Kulissen.Knapp 50 Jahre ist es her, dass George Lucas das Unternehmen Industrial Light & Magic (oder kurz: ILM) gründete, um seine Vision von Star Wars auf die Leinwand bringen zu können. Das erste Studio seiner Art musste dabei zunächst ganz ohne Computertechnik auskommen und setzte stattdessen etwa spezielle Miniaturen oder Stop-Motion-Animationen ein.Wie sich die recht originellen und mitunter unkonventionellen Ideen des Teams von da an weiterentwickelten und die Filmbranche bis heute prägen, soll ab dem 27. Juli 2022 die sechsteilige Reihe Light & Magic bei Disney+ zeigen. Neben Interviews mit dem Team erwarten Zuschauer dabei auch bisher unveröffentlichte Einblicke in die Welt der ILM-Traumfabrik sowie seltenes Archivmaterial.