Samsung Unpacked: Preise der neuen Galaxy-Smartphones geleakt

Am 10. August wird Samsung seine neuen falt- und klappbaren Smartphones nebst einer neuen Smartwatch vorstellen. Vorab sind nun die Preise des Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 und der Galaxy Watch 5 (Pro) aufgetaucht. Für das Spitzenmodell werden über 1900 Euro fällig.

Mögliche Preise der Samsung Galaxy Z- und Galaxy Watch-Reihe:

Samsung Galaxy Z Fold 4 - 256 GB: 1799 Euro / 512 GB: 1919 Euro

Nachdem das Design der neuen Smartphones und Wearables bereits im Vorfeld durchgesickert ist und sich auch die technischen Details voraussichtlich nur geringfügig von den Vorgängern unterscheiden, spricht man in der Gerüchteküche jetzt über die Preise. Dem bekannten Leaker Steve Hemmerstoffer ( @OnLeaks ) wurden jetzt entsprechende Angaben zugespielt, die scheinbar von französischen Händlern stammen.Demnach startet das faltbare Flaggschiff Samsung Galaxy Z Fold 4 ab 1799 Euro, das kompaktere Klapphandy Galaxy Z Flip 4 hingegen bereits ab 1109 Euro. Die neuen Smartwatches der Galaxy Watch 5-Familie, die anstelle der Classic-Version in diesem Jahr teilweise den Hinweis "Pro" tragen, schlagen je nach Bluetooth- oder 4G-Ausstattung sowie Displaygröße zwischen 299 Euro und 499 Euro zu Buche.Aktuell geht man davon aus, dass die Android-Smartphones mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-Chip ausgestattet werden und mit Upgrades hinsichtlich des Arbeits- und Flash-Speichers zu rechnen ist. Kameras, Akkus und Displays sollen von den Vorgängern übernommen werden. Zwar dürfte auch hier unter der Haube an der Haltbarkeit geschraubt worden sein, doch nach außen hin scheinen die Veränderungen nur marginal. Farblich soll das Galaxy Z Fold 4 in Schwarz, Beige und Anthrazit, das Galaxy Z Flip 4 hingegen in den vier Farbvarianten Schwarz, Gold, Blau und Lila erscheinen.