Ghost Recon & Co.: Microsoft kündigt neue Game Pass-Spiele an

Microsoft kündigt für den August sieben neue Spiele an, die in den nächsten Tagen innerhalb des Game Pass für PCs, Xbox-Konsolen und Cloud zu finden sein werden. Vor allem Ghost Recon Wildlands und das neue Two Point Campus gehören zu den Highlights der Gaming-Flatrate.

Weitere Games und DLCs im Xbox & PC Game Pass

Jetzt verfügbar - Ghost Recon Wildlands

Ab 4. August - Shenzhen I/O

Ab 4. August - Turbo Gold Racing

Ab 9. August - Two Point Campus

Ab 11. August - Expeditions: Rome

Ab 11. August - Offworld Trading Company

Ab 11. August - Cooking Simulator

Nachdem der Game Pass bereits seit Juni um namhafte Titel wie Far Cry 5, FIFA 22, Watch Dogs 2, Assassin's Creed Origins und MotoGP 22 ergänzt wurde, sorgen die Redmonder jetzt für weiteren Nachschub. In Kooperation mit Ubisoft konnte man sich unter anderem den Taktik-Shooter Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands sichern, der ab sofort auf Windows-PCs, Xbox One Xbox Series X|S und via Cloud-Gaming zur Verfügung steht.Ein weiteres Highlight folgt am 9. August. Pünktlich zum offiziellen Release von Two Point Campus wird die Aufbausimulation auch den Xbox Game Pass erreichen. Die Sega-Tochter Two Point Studios ist vor allem für Two Point Hospital (Metascore: 83 Punkte) bekannt. Anstatt Krankenhäuser aufzubauen, auszustatten und zu verwalten, kümmern sich Spieler nun um Universitäten.Zu den Neuaufnahmen im August 2022 zählen darüber hinaus drei neue ID@Xbox-Titel. Darunter der Endlos-Puzzler Shenzhen I/O, das Rocket League-ähnliche Turbo Golf Racing und die interstellare Echtzeitstrategie Offworld Trading Company. Weiterhin bietet Microsoft seinen Game Pass-Abonnenten das rundenbasierte Rollenspiel Expeditions: Rome und den Cooking Simulator an.In Hinsicht auf neue DLCs, Perks und In-Game-Inhalten kündigt sich unter anderem der Start der siebten Season von Sea of Thieves an. Außerdem erhalten Spieler von Sniper Elite 5 neue Missions- und Waffenpakete, für Citizen Sleeper erscheint der erste DLC und es gibt Content- sowie Skin-Nachschub für Fall Guys, Skate 3 und The Elder Scrolls Online (TESO). Einige der Inhalte sind allerdings nur in Verbindung mit einer Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft erhältlich, die im ersten Monat für einen Euro gebucht werden kann.Bekanntlich werden erneut einige Titel den Game Pass verlassen, darunter auch Train Sim World 2, Boyfriend Dungeon, Curse of the Dead Gods, Library of Ruina und die Game-Preview von Starmancer. Stichtag hierfür ist der 15. August 2022.