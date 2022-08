Auch das noch: Erpressungs-Trojaner greift europäische Gas-Pipeline an

Eine Hacker-Gruppe namens BlackCat, auch bekannt als ALPHV, hat sich zu einem Angriff auf die Gas-Pipeline von Creos Luxembourg bekannt. Es ist nicht der erste Angriff auf die Gas- und Stromversorgung durch die Cybergangster.

Umfangreiche Untersuchungen laufen

BlackCat schlägt wieder zu

In den letzten Monaten gab es einige spektakuläre Hacks, bei denen Großkonzerne ebenso wie kleinere Unternehmen aus dem Energie-Sektor mit Erpressersoftware lahmgelegt wurden. Jetzt hat es Creos Luxembourg getroffen.Medienberichten zufolge hat der Creos-Mutterkonzern Encevo bestätigt, zwischen dem 22. und 23. Juli Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein (via Bleeping Computer ). Encevo ist als Energieversorger in fünf EU-Ländern tätig und betreibt Erdgas-Pipelines und Stromnetze.Die Cyberattacke hatte zur Folge, dass die Kundenportale von Encevo und Creos nicht mehr erreichbar waren. Zu Versorgungsproblemen ist es aber nicht gekommen, keine der vom Unternehmen angebotenen Dienstleistungen wurde aufgrund des Hacks unterbrochen. Es zeigt aber wieder einmal, wie verwundbar diese wichtigen Systeme sind.Die Eindringlinge haben Daten erbeutet - und das auch bereits durch einen ersten Veröffentlichungs-Schwung bestätigt. In welchem Umfang Daten gestohlen wurden, wird derzeit noch untersucht.Encevo teilte mit, dass sie, sobald mehr Informationen verfügbar sind, diese auf einer speziellen Webseite für den Cyberangriff veröffentlichen werden. Vorerst wird allen Kunden empfohlen, ihre Online-Zugangsdaten, die sie für die Interaktion mit den Diensten von Encevo und Creos verwendet haben, zurückzusetzen. Wenn diese Passwörter auch auf anderen Websites verwendet werden, sollten die Kunden ihre Passwörter auch auf diesen Websites ändern.Viel interessanter als der Angriff an sich sind allerdings dessen Hinterleute. Die Gruppe, die aktuell als ALPHV/BlackCat auftritt, soll aus der zuvor aktiven Ransom-Gang DarkSide hervorgegangen sein. Diese Gruppe war für den Angriff auf Colonial Pipeline im Jahr 2021 und damit für die Schließung der wichtigsten Benzin- und Diesel-Pipeline an der Ostküste der USA verantwortlich. DarkSide wurde vom FBI gejagt und tauchte schließlich als BlackMatter wieder auf.Seither haben die Hacker etliche Angriffe weltweit auf Behörden, Energielieferanten, Modeketten und auf einen Schweizer Flughafendienstleister durchgeführt.