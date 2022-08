Deadrop: Gameplay des Shooters von Dr Disrespect erntet viel Spott

Vor einigen Wochen hat der bekannte Streamer Guy Beahm alias Dr Disrespect einen eigenen Shooter angekündigt. Das Spiel hat mittlerweile einen Titel, nämlich Deadrop und es gab nun auch erstes Gameplay zu sehen. Doch offenbar nahm Beahm den Mund etwas zu voll.

Besser als Call of Duty?

Deadrop, das zunächst unter dem Codenamen Project Moon bekannt war, wurde mittlerweile erstmals gezeigt. Midnight Society, das von Dr Disrespect mit Partnern gegründete Studio, hat angekündigt, nach und nach so genannte "Snapshots" für Unterstützer zu veröffentlichen. Das sind im Wesentlichen Module, die Supporter des Projekts spielen und auch darüber berichten können.Vor kurzem war es erstmals soweit, der erste Snapshot wurde freigegeben. Dabei handelte es sich - wie im Vorfeld angekündigt - um eine unspektakuläre Schießstand-Passage, auf der man Waffen ausprobieren kann und erstmals so etwas wie Gameplay sehen kann. Die Erwartungshaltung war oder besser gesagt wäre nicht besonders groß, wenn sich Beahm im Vorfeld nicht weit aus dem Fenster gelehnt hätte.Denn bereits im Juni schrieb der Streamer auf Twitter, dass er zu diesem Zeitpunkt zwar keine Screenshots machen könne, das Spiel aber alles übertreffe, "was die CoD-Engine hergibt". Man soll auf den nächsten Monat, also den Juli warten, um sich selbst zu überzeugen.Nun war es also soweit und Dr Disrespect hätte den Mund wohl besser nicht ganz so voll nehmen sollen (via Comicbook ). Denn zwar ist die wenig aufregende Schießstand-Passage nicht im klassischen Sinne schlecht, beeindruckend ist dennoch etwas anderes. Vor allem der Vergleich mit Call of Duty ist sehr "mutig".Entsprechend hat Beahm den Spott herausgefordert und er folgte natürlich umgehend. Vor allem CoD-Fans machten sich über Deadrop lustig. Ein Nutzer meinte, dass Beahm vermutlich CoD Mobile gemeint habe und selbst das noch weit hergeholt wäre, ein anderer urteilte, dass das eher nach Indie-Spiel ohne jegliches Budget aussehe.