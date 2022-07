Indie-Entwickler: Geld zurück, wer Spiel in unter zwei Stunden schafft

Auf Steam gibt es eine Regel, die besagt, dass man Spiele zurückgeben kann, wenn man eine Zwei-Stunden-Frist nicht überschreitet. Ein Entwickler macht daraus eine Challenge: Refund Me If You Can fordert Gamer auf, den Titel in zwei Stunden durchzuspielen.

Entkomm dem Labyrinth - wenn du es kannst

Refund Me If You Can: Indie-Horror-Spiel mit einem besonderen Dreh

Der Name ist hier Programm: Refund Me If You Can , was so viel heißt wie "Erstattet mir das Geld, wenn ihr könnt", ist nicht nur der Titel des Spiels von Sungame Studio, sondern auch Programm. Denn die Macher des Indie-Horror-Spiels haben aus der Rückgabe-Richtlinie von Steam ein Spiel gemacht bzw. setzen diese bewusst ein, um Spiele zu verkaufen.Denn wie erwähnt werden die Käufer von Refund Me If You Can explizit aufgefordert, das Game in weniger als zwei Stunden durchzuspielen. In der Beschreibung heißt es entsprechend: "Ein Labyrinth, ein Monster, das dich verfolgt - wirst du den Mut und die Geschicklichkeit haben, diesem Alptraum in weniger als zwei Stunden zu entkommen?"Konkret geht es bei Refund Me If You Can darum, einen einzigen von mehr als 100 Wegen zu finden, der aus dem erwähnten Labyrinth führt. Bereits beschrittene Pfade können immerhin mit Hilfe von Leuchtfackeln markiert werden.Damit geht Sungame Studio einen ganz anderen Weg als alle anderen Steam-Anbieter. Denn diese versuchen in der Regel, ihre Spiele so zu gestalten, dass die Gamer eben mehr als zwei Stunden brauchen. Sie wollen natürlich verhindern, dass die zwei Stunden unterboten werden, bevor die Nutzer die Lust verlieren (via VG24/7 ).Sungame Studio dreht den Spies um und will auf diese Weise möglichst viele Käufer finden. Man hofft dabei sicherlich, dass die Spieler den Titel unterhaltsam (und gruselig) genug finden, um ihr Geld nicht zurückzufordern, wenn sie es durchgespielt haben. Der Preis von Refund Me If You Can ist allerdings nicht gerade hoch, das Spiel kostet nur 3,99 Euro. Und es kommt bisher auch gut an, auf Steam wird es "größtenteils positiv" bewertet.