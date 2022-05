CyberGhost VPN statt Sky: So günstig streamt ihr heute die Formel 1

Der große Preis von Monaco verspricht Spannung in der Formel 1. Doch wie verfolgt ihr das Rennen in Monte Carlo ohne ein teures Pay-TV-Abo? Ganz einfach: Sichert euch jetzt den CyberGhost VPN für günstige 1,99 Euro pro Monat und nutzt die kostenlosen Streaming-Dienste.

Streaming-optimierten

83% Rabatt für 3 Jahre: Jetzt CyberGhost VPN für monatlich nur 1,99 Euro sichern!



Mehr als nur Streaming: Die vielen Vorteile von CyberGhost VPN

Mehr als 8000 VPN-Server weltweit

256 Bit AES-Verschlüsselung

Schutz vor DNS- und IP-Leaks

OpenVPN-, IKEv2- und WireGuard-Protokoll

Strikte No-Logs-Richtlinien

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Apps für Windows, MacOS, Linux, Android, iOS & Co.

Ein Abonnement bestellen, auf sieben Geräten nutzen

24/7: "Rund um die Uhr"-Support auf Deutsch

Auf Nummer sicher: 45 Tage Geld-zurück-Garantie

Jetzt CyberGhost kaufen und 83% Rabatt sichern

Jetzt von 83 Prozent Rabatt profitieren!

Red Bull und Ferrari dürften sich an diesem Wochenende erneut ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Und damit man sich beim Verfolgen der Formel 1 keinen Kopf um die Pay-TV-Kosten machen muss, empfiehlt sich der Griff zum CyberGhost VPN. Der beliebte Anbieter von Virtual Private Networks senkt passend zum Rennauftakt seine Preise um 83 Prozent und legt beim Bestseller-Tarif sogar noch drei Gratis-Monate oben drauf. Somit kann es euch egal sein, ob deutsche TV-Sender das Rennen nur gegen horrende Abo-Gebühren ausstrahlen, ihr klinkt euch einfach über das Ausland ein.Nutzt den CyberGhost VPN und die darin ausgeschriebenenServer nach Österreich oder in die Schweiz, um das Formel 1-Rennen problemlos und vor allem kostenlos über die Sender ORF oder SRF zu streamen.Während das kostenlose Streaming der Formel 1 an diesem Wochenende einen großen Vorteil darstellt, steht bei CyberGhost VPN vor allem eines an erster Stelle - die Privatsphäre und Sicherheit. Ihr habt die Möglichkeit, euch mit mehr als 8000 Servern weltweit über eine sichere 256 Bit AES-Verschlüsselung zu verbinden und dabei bekannte Protokolle wie WireGuard, IKEv2 und OpenVPN zu nutzen. Datenschutz wird hier groß geschrieben, was euch CyberGhost VPN mit strikten No-Logs-Richtlinien garantiert. Somit könnt ihr mit unbegrenzter Bandbreite und höchstmöglichen VPN-Geschwindigkeiten spurenlos im Netz surfen.Nur für kurze Zeit beträgt der Preis für den beliebten 3-Jahres-Tarif von CyberGhost VPN umgerechnet nur 1,99 Euro pro Monat . Drei weitere Monate gibt es kostenlos. Dabei könnt ihr das Virtual Private Network weltweit und auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig nutzen, ganz egal mit welchem Betriebssystem. Neben Windows, MacOS und Linux stehen auch passende Apps für Apple iOS, Google Android und bekannte Streaming-Sticks bereit.Ihr könnt CyberGhost VPN für 45 Tage kostenlos testen. Seid ihr nicht zufrieden, greift die Geld-zurück-Garantie. Außerdem steht euch rund um die Uhr ein deutscher Live-Support mit Rat und Tat zur Seite, sollte einmal etwas nicht funktionieren.