Microsoft: Mysteriöse Ankündigungen für "Hardwear" aufgetaucht

Microsoft stellt die Öffentlichkeit aktuell vor ein Rätsel. Das Unternehmen trommelt auf seinem Instagram-Kanal für "Hardwear", die ab dem 12. Juli, also dem kommenden Dienstag, bereitgestellt werden soll. Um einen Schreibfehler handelt es sich definitiv nicht.

Abwarten...

Selbst Kenner des Redmonder Konzerns haben aktuell nicht den leisesten Verdacht, worum es sich hier genau handeln könnte. Angesichts der Bilder könnte man darauf tippen, dass Microsoft einige Kleidungsstücke anbieten wird. Zu sehen sind immerhin Turnschuhe, Kopfbedeckungen, Jeans und Jacken. Darauf würde auch das Wort "wear" hindeuten.Allerdings zeigen andere Instagram-Beiträge, die zu der Serie gehören, auch alte Windows-PC-Hardware aus den 1990er Jahren. In diesem Beitrag ist davon die Rede, dass "wir alle nostalgische Gefühle haben". Darüber hinaus verweisen die Postings immer wieder auf das bereits bekannte "create"-Schlagwort, das Microsoft gern in Verbindung mit seinen Surface-Systemen verwandte. Aus dieser Hardware-Baureihe wird allerdings derzeit kein neues Produkt erwartet und es wäre auch nicht gerade Microsoft-typisch, ein solches bis eine Woche vor der Präsentation komplett geheim zu halten.Insofern bleibt vorerst nichts anderes, als sich ein wenig dem Rätselspaß hinzugeben und abzuwarten, was Microsoft in der nächsten Woche zeigen wird. Hier weist allerdings auch eine andere Tatsache darauf hin, dass es sich nicht gerade um eine bedeutungsvolle Produktvorstellung handelt - denn bisher beschränkt sich die Aktion auf den Instagram-Kanal und es gibt weder an anderen Stellen entsprechende Hinweise noch Einladungen zu einem damit verbundenen Event.Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Microsoft Kleidungsstücke zum Verkauf anbietet. Eine der bekannteren Aktionen der jüngsten Zeit bestand hier beispielsweise darin, dass die hässlichen Win­dows-Weih­nachts-Pull­over (Ugly Christmas Sweater), die anfangs nur an Partner und Pressevertreter verschickt wurden, aufgrund einiger Nachfrage auch in einem Shop erworben werden konnten.