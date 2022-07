Genialer Huawei-Deal: Neue MateBooks im Bundle bei Media Markt

Mit dem MateBook D16 und MateBook 16s bringt Huawei zwei seiner leistungsstärksten Windows 11-Notebooks nach Deutschland. Passend zum Marktstart schnürt der Hersteller In Zusammenarbeit mit Media Markt ein tolles Bundle samt Gratis-Monitor und Microsoft Office.

Huawei MateBook 16s & D16 direkt zum Launch im Hammer-Paket

Die neuen Huawei MateBooks: Kreative Genies mit satter Leistung

Neues MateBook + 27''-Monitor + Office 365

Huawei

Huawei schlägt das nächste Kapitel seines Laptop-Portfolios auf und setzt dabei vor allem auf die Leistung der neuen Intel-H-Prozessoren der 12. Core-Generation. Doch Performance ist bekanntlich nicht alles, vor allem für das mobile Arbeiten rüstet der chinesische Hersteller seine Notebooks auf. Mit großen, hochauflösenden 16-Zoll-Displays schafft man es die 2-Kilo-Marke bei einer Bauhöhe von weniger als zwei Zentimetern zu unterbieten und somit auch unterwegs eine gute Figur abzugeben.Maximal Leistung trifft somit auf eine starke Mobilität. Und Media Markt sorgt im gleichen Atemzug für ein erstklassiges Launch-Angebot. Denn beim Kauf eines neuen MateBooks erhaltet ihr den Huawei MateView GT 27 kostenlos dazu. Der Curved-Monitor bietet auf 27 Zoll eine QHD-Auflösung sowie 165 Hz und würde normalerweise mit bis zu 399 Euro zu Buche schlagen. Doch damit noch nicht genug: Microsoft 365 Single mit Word, Excel, PowerPoint und Co. gibt es für ein Jahr ebenfalls obendrauf.Das Huawei MateBook 16s gilt als neues Notebook-Flaggschiff des Herstellers. Nicht nur bringt das 16-Zoll-Display eine hohe Auflösung von 2520 x 1680 Pixeln (3:2-Format) mit, es verfügt zudem über einen Touchscreen. Für den Antrieb ist der neue Intel Core i7-12700H zuständig, der nicht nur Office-, sondern auch Kreativ-Aufgaben in Kombination mit 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher problemlos bewältigt.Weiterhin sorgt Huawei mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Thunderbolt und einem starken 84-Wh-Akku für eine zeitgemäße Ausstattung. Gepaart mit smarten Software-Features und einem optimalen Zusammenspiel in Verbindung mit Tablets und Smartphones, gehört das MateBook auf jeden Arbeitsplatz - egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.Alternativ kann man mit dem MateBook D16 den einen oder anderen Euro sparen, ohne auf Leistung verzichten zu müssen. Auch hier kommen die neuesten Intel Core i5- und Core i7-Chips, schnelle SSDs und eine moderne Ausstattung zum Einsatz. Das klassische FullHD+ Display verzichtet allerdings auf eine Touch-Option, die man leicht verschmerzen kann.