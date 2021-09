Microsoft Surface Go 3: Neuer Prozessor fürs kleinste Surface-Tablet

Technische Daten zum Surface Go3 Betriebssystem Windows 11 Home im S-Modus, Business-Version Windows 10 Pro bzw. Windows 11 Pro Display 10.5 Zoll PixelSense, 10-Punkt Multi-Touch, 1920 x 1280, 220 ppi, Seitenverhältnis 3:2, Kontrast 1500:1, Corning Gorilla Glas 3 CPU Intel Pentium Gold 6500Y, Intel Core i3-10100Y Grafik Intel UHD Graphics 615 RAM 4/8 Gigabyte Speicher 64 GB eMMC, 128 GB SSD, Business-Version bis 256 GB SSD Kamera 8 Megapixel Autofokus mit FullHD Video-Unterstützung Frontkamera 5 Megapixel mit Skype FullHD-Videounterstützung Verbindungen WLAN AX, Bluetooth 5.0, USB-C, Klinke 3,5 Millimeter, Surface Connect, MicroSDXC-Slot, LTE optional (NanoSIM/e-SIM) Sensoren Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Magnetometer, NFC (nur Business) Audio Dual-Mikrofon, 2 Watt Stereo-Lautsprecher mit Dolby Audio Akku Bis zu 13 Stunden bei typischer Nutzung (Herstellerangabe) Maße 245 x 175 x 8,3 mm Gewicht WiFi ab 544 g, LTE ab 553 g Preis ab 439 Euro

Microsoft spendiert seinem Surface Go in diesem Jahr ein Leistungs-Update: Das Surface Go 3 kommt im Vergleich zu seinem Vorgänger insgesamt jedoch nur mit kleineren Verbesserungen. Eine neue CPU soll das bislang kleinste Tablet von Microsoft dabei nicht nur schneller machen, sondern auch für Windows 11 optimieren.Das Surface Go 3 bietet somit auch weiterhin ein 10,5 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1920 x 1280 Pixeln, Eingaben sind nicht nur per Finger, Tastatur und Maus, sondern auch mit einem Eingabestift möglich. Die Tastatur ist abnehmbar und schützt im zusammengeklappten Zustand den Bildschirm vor Kratzern.Die größte nennenswerte Neuerung findet sich im Inneren, denn je nach Konfiguration erhalten Käufer hier einen Intel Pentium Gold 6500Y oder einen Intel Core i3-10100Y. Das Surface Go 3 ist ab dem 5. Oktober zu haben, also pünktlich zum Start des neuen Betriebssystems Windows 11. Dieses wird dann natürlich vorinstalliert sein.