Erstes Firmware-Update für Microsoft Surface Go 3 veröffentlicht

Ende 2021 hat Microsoft das neue Surface Go 3 ins Ren­nen geschickt - jetzt bekommt das ultramobile Windows-Tablet ein erstes Firmware-Update. Damit gibt es eine Reihe von Verbesserungen und wichtige Fehlerbehebungen. Das Update wird daher allen Nutzern empfohlen.

Verbesserungen starten

Windows-Updates / Release Notes Das folgende Update ist für Surface Go 3-Geräte mit



Surface - UEFI Firmware - 9.103.143.0

Surface - ME Firmware - 11.8.90.3987

Intel - System - 2120.100.0.1085

Surface - Firmware - 22.1.4.40

Surface - Firmware - 4.26.128.0 Das folgende Update ist für Surface Go 3-Geräte mit Windows 10 Oktober 2020 Update, Version 20H2, oder höher verfügbar. Dieses Update behebt eine kritische Sicherheitsanfälligkeit und verbessert die Systemstabilität.

Jetzt im Microsoft Store ab nur 405 Euro

Microsoft

Die Verteilung des Firm­ware-Updates ist vor Kurzem gestartet. Es handelt sich um das April 2022-Update (via ONMSFT ). Die Firmware- und Treiber-Updates stehen den Besitzern des neuen Surface Go 3 ab sofort zur Verfügung. Es ist die erste Software-Aktualisierung, die Microsoft nach dem Verkaufsstart des neuen Geräts aus der Surface-Serie freigegeben hat. Dementsprechend gibt es jetzt auch erstmals eine eigene Support-Seite mit der Update-Historie für das Surface Go 3.Nun rollt Microsoft das allererste Firmware-Update für das Surface Go 3 aus, das einige Verbesserungen mit sich bringt. Das Update enthält eine sicherheitsrelevante Änderung. Laut Microsoft wird dabei eine als kritisch eingestufte Schwachstelle behoben. Zu den weiteren Änderungen ist wenig bekannt. Surface-Besitzer erhalten die Updates auto­matisch über die Windows-Update-Funktion. Zu den Details der Änderungen gibt wenige Informationen.Bei den Firmware-Updates ist allerdings wichtig zu wissen, dass diese nicht deinstalliert oder auf eine frühere Version zurückgesetzt werden können.Interessant ist dabei, dass dieses erste Update im Grunde so spät erscheint. In der Regel veröffentlicht der Konzern immer kurz nach dem Marktstart neuer Geräte innerhalb weniger Tage ein erstes Bugfix-Update. Das war dieses Mal allem Anschein nach nicht erforderlich.