Microsoft Surface Go 3 inkl. Office zum Bestpreis bei Media Markt

Media Markt feiert 10 Jahre Online-Shop und Microsoft steigt in die Party mit ein. Im Zuge dessen wird das beliebte Surface Go 3 nicht nur im Preis gesenkt, sondern auch mit einer kostenlosen Microsoft 365 Single-Lizenz angeboten. Der Jubiläums-Deal gilt nur für kurze Zeit.

Bestpreis bei Media Markt: Surface Go 3 + Microsoft 365 Single für 599 Euro

"Ein Gerät für alle, überall einsatzbereit"

Jetzt das Microsoft-Tablet zum Bestpreis kaufen!

Microsoft

Das Surface Go 3 gehört zu den mobilsten 2-in-1-Geräten aus dem Hause Microsoft, das sich vor allem auf Privatnutzer fokussiert. Das "Arbeiten, Surfen, Spielen und Lernen" geht mit dem kompakten 10,5-Zoll-Modell einfach und schnell von der Hand, vor allem in Kombination mit dem vielseitigen Zubehör der Redmonder. Gerade die von Media Markt angebotene Intel Core i3-Version des Surface Go 3 überzeugt hingehend ihrer Leistung. Und dass dabei auch das Microsoft 365 Office-Paket enthalten ist, macht den Preis noch schmackhafter.Technisch bietet das von Media Markt stark reduzierte Microsoft Surface Go 3 einen Intel Core i3-Prozessor der zehnten Generation, der über eine Performance von bis zu 3,9 GHz verfügt. Zudem kommt eine 128 GB große SSD zum Einsatz. Sollte euch der Speicherplatz ausgehen, könnt ihr diesen bei Bedarf mit Hilfe einer optionalen MicroSD-Karte oder einer USB-Festplatte erweitern. Entsprechend modern stellt sich das 2-in-1 auch hinsichtlich seiner Funkverbindungen auf - Wi-Fi 6 (WLAN-ax) und Bluetooth 5.0 sind an Bord. Alles verpackt in einem leichten Gehäuse aus wertigem Magnesium.Als Mobilist spielt das Surface Go 3 unterwegs seine Vorteile aus. Die Akkulaufzeit beträgt laut Microsoft bis zu 11 Stunden. Lang genug für einen Arbeitstag oder den nächsten Serienmarathon. Das volle Potenzial entfaltet das Windows 11-Convertible vor allem in Kombination mit seinem Zubehör. Media Markt bietet unter anderem die bekannten Surface Cover mit integrierter Tastatur und den Surface Pen für Stifteingaben an. Die im Paket enthaltene Single-Lizenz von Microsoft 365 sichert euch darüber hinaus den Zugriff auf Word, Excel, PowerPoint, Outlook und den OneDrive Cloud-Speicher.