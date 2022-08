Viele Modelle ausverkauft: Apple Watch Series 8 Pro kündigt sich an

Vor dem Release der neuen Apple Watch Series 8 scheint der Hersteller seine Lager zu leeren. Viele Modelle der aktuellen Series 7 sind mittlerweile ausverkauft, vor allem jene mit Titangehäuse. Die Produktionskapazitäten dürften somit zum Pro-Modell der Smartwatch wechseln.

Titan-Modelle in Apple Stores vor Ort bereits ausverkauft

Zusammen mit dem iPhone 14 Pro dürfte Apple voraussichtlich bereits im September seine nächste Smartwatch-Generation vorstellen. Nicht nur in der Gerüchteküche wird seit geraumer Zeit vor allem über ein Pro-Modell der Apple Watch Series 8 gesprochen, auch das Unternehmen selbst heizt nun die Spekulationen an. Allem Anschein nach hat im Apple Store bereits der Ausverkauf der Apple Watch Series 7 Edition mit Titangehäuse begonnen, die zukünftig von der Series 8 Pro ersetzt werden könnte.Nur noch wenige Modelle der Premium-Variante werden in Deutschland, den USA und Großbritannien über Apples Online-Shop vertrieben. Eine Abholung in den lokalen Apple Stores ist bereits nicht mehr möglich. Die Apple Watch Series 7 mit Gehäusen aus Edelstahl oder Aluminium ist jedoch weiterhin erhältlich, was für den Umschwung von Produktionskapazitäten von der Apple Watch Edition hin zur Series 8 Pro spricht. Wie hoch diese Kapazitäten ausfallen, ist seit jeher unbekannt, ebenso wie die offiziellen Verkaufszahlen.Experten sind sich derzeit unsicher, wie sich die Apple Watch Series 8 Pro ausrichten wird. Zum einen ist die Rede von einer Outdoor-Smartwatch mit einem besonders stabilen Gehäuse, zum anderen von einem Luxus-Modell, das als einziges in diesem Jahr ein frisches Design erhalten wird. Lediglich die Prognose eines größeren Displays wird von den meisten Insidern geteilt. Fraglich bleibt somit, ob ein weiteres Jahr ohne signifikante Upgrades ins Land ziehen wird oder ob sich die Apple Watch-Familie optisch dem iPhone- und iPad-Portfolio angleicht - zum Beispiel mit flachen Rändern.