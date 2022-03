Apple Watch Series 8 & mehr: Details zu neuen Größen & mehr Tracking

Apple wird in diesem Jahr allem Anschein nach drei Apple Watch Modelle vorstellen. Neben deutlichen Anpassungen an der Apple Watch Series 8 und einer aktualisierten Apple Watch SE liefert die Gerüchteküche Hinweise auf ein völlig neues, robustes Modell.

Die Apple Watch Series 8 soll deutlich dazulernen

Eine neue Größe

Schon Ende letzten Jahres konnten wir euch erste Informationen zu dem liefern, was Apple 2022 in Sachen Smartwatch-Updates plant. Jetzt ist es einmal mehr der gut vernetzte Bloomberg-Journalist Mark Gurman (via MacRumors ), der neue Details zu den Plänen rund um die meistverkaufte Smartwatch-Familie der Welt liefert. Dabei stapelt er nicht gerade tief und verspricht nicht weniger als das "größte Jahr in der Geschichte der Apple Watch seit dem ersten Modell".Die wichtigste Botschaft zu Beginn: Apple plant nach Gurmans Informationen drei neue Modelle. Die Apple Watch Series wird mit der achten Generation weitergeführt, die Apple Watch SE soll ihr lange erwartetes Update erhalten. Darüber hinaus bestätigt der Insider Gerüchte aus dem letzten Jahr, dass Apple an einer "auf Extremsportarten ausgerichtete Apple Watch" arbeitet, die noch einmal deutlich robuster gestaltet sein soll. Im Gegenzug soll die Apple Watch Series 3, aktuell das Einsteiger-Modell, in diesem Jahr in Rente geschickt werden.In Bezug auf die Series 8 wartet wohl vor allem ein Update für die Erfassung von Aktivitäten auf die zukünftigen Träger, bei den Sensoren könnte es eine Neuerung geben, über die schon lange spekuliert wird. "Ich würde dieses Jahr keine großen neuen Gesundheitssensoren erwarten, abgesehen von der möglichen Aufnahme der oft diskutierten Körpertemperaturfunktion. Aber man kann Ausschau nach größeren Updates für die Aktivitätserfassung halten", so Gurman.Zu diesen Voraussagen gesellt sich dann noch die Expertise von Ross Young, Insider und Analyst der Display-Branche. Demnach könnte Apple erstmals die Apple Watch in einer weiteren Größe am oberen Ende des Spektrums anbieten wollen. Zu den aktuell erhältlichen 41- und 45-mm-Optionen könnte sich demnach eine weitere Größe gesellen.