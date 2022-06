Samsung startet offiziell die Massenproduktion von 3-Nanometer-Chips

Bei Samsung Electronics scheint man die massiven Probleme bei der Ausbeute funktionierender Chips in der neuen 3-Nanometer-Produktion halbwegs in den Griff bekommen zu haben. Denn jetzt hat das Unternehmen offiziell die Massenproduktion gestartet.

2nm sind in Sicht

Samsung ist damit der erste Halbleiter-Produzent, der Auftraggebern die Fertigung von Chips in dieser Strukturweite anbieten kann. Der Konkurrent TSMC will seine 3-Nanometer-Fertigung auch in diesem Jahr aufnehmen, allerdings ist der offizielle Start hier noch nicht erfolgt. TSMC hatte aber zuletzt auch nicht so stark mit hohen Ausschuss-Quoten zu kämpfen, so dass der Rivale den zeitlichen Rückstand womöglich leicht durch höhere Liefermengen und geringere Preise wettmachen kann.Samsung setzt bei seinen 3-Nanometer-Produkten auf die Gate-All-Around (GAA)-Technologie. Diese soll im Vergleich zur bisher eingesetzten FinFET-Technik verschiedene Vorteile bieten: Die Dies werden bis zu 35 Prozent kleiner, die Performance steigt um bis zu 30 Prozent und der Energieverbrauch der Chips kann um bis zu 50 Prozent niedriger ausfallen. Allerdings handelt es sich dabei um Idealwerte, die man in der ersten Generation der neuen Fertigungstechnik noch nicht erreicht - die bisher geschafften Verbesserungen sind aber trotzdem deutlich.Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips arbeitete seit dem dritten Quartal des vergangenen Jahres mit mehreren Partnern zusammen, um die neuen Fertigungslinien einzurichten. Beteiligt waren unter anderem das deutsche Technologieunternehmen Siemens und der US-amerikanische Siliziumdesigner Synopsys. Gestartet wird die neue Prozesstechnik dabei im Pyeongtaek-Komplex. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Halbleiter-Fabrik, die 70 Kilometer südlich der südkoreanischen Hauptstadt Seoul zu finden ist.TSMC wird den Südkoreanern dann in der zweiten Jahreshälfte mit dem Einstieg in die 3-Nanometer-Fertigung folgen. Unterdessen arbeiten die beiden Marktführer im Foundry-Segment auch schon an der Entwicklung der 2-Nanometer-Technik. Diese wird voraussichtlich ab 2025 in die Massenproduktion gehen können.