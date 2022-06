Intel Evo-Klasse: Premium-Laptops stark reduziert bei Media Markt

Leicht, flach und leistungsstark. Notebooks mit Intel Evo-Technik gehören zu den Besten ihrer Art. Egal ob klassischer Laptop, Convertible oder 2-in-1, sie erfüllen stets die hohen Anforderungen des beruflichen und privaten Alltags. Die besten Modelle findet man jetzt bei Media Markt.

Intel Evo gilt als neues Gütesiegel, dass der Chiphersteller in Zusammenarbeit mit namhaften Notebook-Herstellern definiert hat. Seither stehen die damit ausgestatteten Premium-Modelle von Unternehmen wie Acer, Asus, Lenovo, Samsung, LG und HP für eine perfekte Kombination von Features und ein neu definiertes Nutzererlebnis.Dabei handelt es sich nicht etwa um Marketing-Floskeln, sondern um Richtlinien, die dem Nutzer vor allem in flachen und leichten Laptops eine erstklassige Bedienung ermöglichen - sowohl im Beruf als auch privat. Lange Akkulaufzeiten, eine schnelle Systembereitschaft in weniger als einer Sekunde aus dem Stand-By, modernes Wi-Fi 6 und zeitgemäße Thunderbolt 4-Anschlüsse gehören zu den Kernpunkten.Media Markt und Intel haben sich aus diesem Grund zusammengetan, um euch auf einer neuen Aktionsseite alle Vorteile und die besten Notebooks nahezubringen, die mit der neuen Intel Evo-Technik arbeiten.Der Online-Shop von Media Markt und Intel setzen aktuell vier Geräte in den Fokus, welche die Highlights der Evo-Klasse darstellen. Den Anfang macht das Lenovo Yoga Slim 7i EVO , ein 14-Zoll-Modell mit schnellem Intel Core i5-Prozessor, 512 GB SSD, Iris Xe-Grafik und Dolby Atmos-Lautsprechern, das bereits für 613 Euro verkauft wird. Noch mehr Flexibilität liefert das Lenovo Yoga 7i Evo als Convertible mit 360-Grad-Scharnier und der Möglichkeit, sich von einem klassischen Laptop in ein Tablet mit Stifteingabe zu verwandeln. Auch hierfür liegt der Preis bei nur 756 Euro.Ebenso wandelbar wie das Lenovo-Modell zeigt sich mit dem HP Spectre x360 ein weiteres 2-in-1, hier allerdings mit 13,5-Zoll-Bildschirm und einem leistungsstarken Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation. Ebenso sind 16 GB RAM, 32 GB Intel Optane und eine 512 GB SSD an Bord. Und dank seines 66-Wh-Akkus erreicht das HP-Notebook eine Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden. Den Abschluss macht das Asus Zenbook Flip 13 , ein Convertible-Laptop mit OLED-Display und einer ebenso performanten Ausstattung samt Core i7 und Co. Der Clou: Das Touchpad kann sich in ein Ziffernblock verwandeln.