So einfach erschufen For All Mankind-Macher 'modernen' Apple Newton

For All Mankind ist eines der Aushängeschilder des Streaming-Dienstes Apple TV+ und aktuell ist dort die dritte Staffel zu sehen. Das Besondere daran: Die Science-Fiction-Serie zeigt eine alternative Geschichte der Menschheit und Raumfahrt - und dabei sind Details interessant.

Apple Newton war kein Flop

Apple

Apple TV+ ist Ende 2019 mit einem eher überschaubaren Angebot an Serien und Filmen gestartet, mittlerweile hat sich der Streaming-Dienst aber gut etabliert. Zu verdanken hat man das vor allem Qualitätsserien wie Foundation, Severance, Ted Lasso und For All Mankind.Die letztgenannte Serie ist vor kurzem in ihre dritte Staffel gegangen und erzählt aktuell vom Aufbruch der Menschheit zum Mars. Das Besondere dabei: Die von Battlestar Galactica-Schöpfer Ronald D. Moore erdachte und erschaffene Serie erzählt eine alternative Menschheitsgeschichte. Das erklärt auch, warum der Aufbruch zum Roten Planeten bereits in den 1990ern stattfindet.Dabei gibt es große (John Lennon überlebt das Attentat auf ihn) und auch kleine Unterschiede. Zu letzteren zählt, dass der legendäre Apple-Flop Newton in For All Mankind ein Erfolg bzw. alltäglich ist. Denn dieser wird ganz selbstverständlich für Videotelefonie verwendet.Der Apple Newton MessagePad, wie der PDA in Realität mit vollem Namen hieß, ist in For All Mankind in so mancher Hinsicht anders als sein reales Vorbild. Er hat etwa ein Farbdisplay und auch eine Kamera. Es ist durchaus unterhaltsam zu sehen, wie ein frühes FaceTime funktioniert hätte.Ben McGinnis, einer der Produzenten der Serie, hat nun via Twitter verraten, wie der modernisierte Newton entstanden ist. Hierfür wurde eine Hülle bzw. Attrappe gebaut und auf ein iPhone 12 Pro Max gesteckt. Auch die Front-Kamera wurde clever, aber simpel gebaut - mit einer externen Webcam.Die Videos, die auf den Newtons in For all Mankind zu sehen sind, wurden aber direkt mit der iPhone-Kamera aufgenommen (und sicherlich nachträglich per Filter "verschlechtert"). Kurzum: Manchmal funktioniert Hollywood-Magie mit einfachen, aber durchaus faszinierenden Taschenspielertricks.