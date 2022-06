For All Mankind: Staffel 3 der Sci-Fi-Serie startet heute bei Apple TV+

Heute startet bei Apple TV+ die bereits dritte Staffel der Science-Fiction-Serie For All Mankind. In den neuen Folgen wird der Wettstreit zwischen den USA und UdSSR auf einen weiteren Planeten ausgeweitet - den Mars.For All Mankind zählt zweifelsfrei zu den erfolgreichsten Serien, die es beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen gibt. In einer alternativen Version der Menschheitsgeschichte konnte die Sowjetunion noch vor den USA einen Kosmonauten zum Mond schicken. In der dritten Staffel wird nun schließlich auch der Mars zum Ziel des Wettlaufs beider Nationen im All. Nach einem weiteren Zeitsprung spielen die neuen Folgen dann in den 1990er Jahren.Für Staffel 3 kehren Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey W. Johnson, Coral Peña und Wrenn Schmidt in ihre vertrauten Rollen zurück. Ein wichtiger Neuzugang ist Edi Gathegi, der den charismatischen Visionär Dev Ayesa spielt. Die zehn neuen Folgen gibt es ab dem 10. Juni 2022 wöchentlich und exklusiv bei Apple TV+.